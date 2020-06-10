Из юриста в стюардессы: пуховчанка рассказала о работе в небе

За свой рабочий день Екатерина Акулич из Марьиной Горки может побывать в нескольких странах. Минск-Прага-Лондон-Минск — для девушки это вполне привычный маршрут. Уже три года Екатерина работает борт-проводником в компании «Белавиа».

— Красивую историю о том, что желание стать стюардессой было моей мечтой с детства, я не расскажу, — говорит Катя. — Я отучилась в университете на юриста. Затем была госслужба, но со временем захотелось чего-то другого. Моя подруга Кристина к тому времени уже трудилась в «Белавиа». Она восхищалась своей новой работой. Пойти по примеру подруги решила и я.

С этого момента Екатерина поэтапно начала идти к заветной цели. Чтобы работать в небе, нужно отличное здоровье, поэтому сначала девушка прошла врачебно-летную экспертную комиссию. Затем был психологический тест, с которым, к слову, справляются далеко не все. Катя все испытания успешно преодолела.

Немного позже на сайте авиакомпании появилась информация о кастинге. Екатерина отправила заявку и получила приглашение.

— Это, пожалуй, был самый волнительный этап. Нужно было рассказать о себе за несколько минут. Также члены комиссии оценивали уровень английского языка, — вспоминает собеседница. — На кастинг пришли порядка трехсот человек, и только тридцать получили работу своей мечты.

В числе этих счастливчиков оказалась и Екатерина. Но о самостоятельных полетах думать пока было рано. Сначала была учеба, которая длилась два месяца. Будущему бортпроводнику пришлось выучить много теоретического материала. Затем была практическая подготовка, которую отрабатывали в бассейне: бортпроводники должны уметь хорошо плавать на случай аварийной посадки на воду.

И вот долгожданный рейс. Он для Екатерины оказался первым во всех смыслах: раньше девушка никогда не летала. Призналась, что на собеседовании, отвечая на этот вопрос, пришлось немного слукавить, иначе могла бы не пройти кастинг.

— Впервые в качестве борт-проводника я полетела в Анталию (Турция). Это чартерный рейс, он вылетает очень рано, — рассказывает Екатерина. — Из Марьиной Горки мне пришлось выезжать в три часа ночи. Тогда так и не смогла уснуть.

Первый рейс Кате запомнился еще одним событием. Когда самолет перелетел границу, коллеги-борт-проводники неожиданно налили ей за шиворот холодную воду. Через этот ритуал, как девушка узнала позже, проходят все новички авиации.

Благодаря работе девушке удалось увидеть с высоты птичьего полета десятки стран. О том, чтобы воочию увидеть достопримечательности или погулять в свое удовольствие, приходится только мечтать. Большинство рейсов разворотные: приземлившись, бортпроводники начинают готовить самолет к обратному рейсу. И только в таких городах, как Киев, Москва, Санкт-Петербург и Алматы бортпроводники могут переночевать.

— Больше всего мне нравится летать в европейские страны, — говорит Екатерина. — Как и в любой работе, все зависит от людей. Если подобрался хороший экипаж, то и самый длинный рейс пройдет незаметно.

К слову, самый дальний рейс, куда летают самолеты «Белавиа», это Тенерифе (Канарские острова). Полет длится более шести часов. Пассажиры, чтобы скоротать время, могут вздремнуть.

Екатерина с уверенно-стью называет самолет самым безопасным видом транспорта и всегда спокойна во время полета. Внештатных ситуаций за три года на борту, к счастью, не происходило. Попадать в зону турбулентности приходилось не раз, но, по словам девушки, это естественное явление в авиации. Страха у экипажа нет.

Екатерина находит в работе только хорошие моменты. Часто приходится встречать знаменитостей. Иван Дорн, Макс Барских, группа «Время и Стекло» — у девушки есть свой фотоархив со звездами. Неоднократно доводилось на борту самолета встречать и любимого актера Александра Головина. Не менее приятный бонус за работу — отпуск продолжительностью 53 дня и красивая форма.

Четырехлетний сын Екатерины долгое время не совсем понимал, какая у мамы работа. Однажды, полетав и увидев все своими глазами, тоже влюбился в авиацию и теперь тоже хочет летать, как мама.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.