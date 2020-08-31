Из-за нарушения правил эксплуатации электросетей пуховчане остались без крыши над головой
В период с 24 по 30 августа в районе произошел 1 пожар.
29 августа на телефон службы спасения «101» Пуховичского района поступило сообщение о загорании дома в деревне Ленинск Блужского сельсовета. В результате пожара дом выгорел изнутри, уничтожена крыша и имущество. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Для информации: в целях обеспечения надежного контакта в местах соединения жил электропроводов необходимо использовать соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) или другие способы (пайка, сварка, опрессовка). Не допускается соединить провода из разнородных металлов, как, например, медь и алюминий. Ненадежный контакт приводит к возникновению больших переходных сопротивлений, перегреву и короткому замыканию.
МЧС напоминает:
· Перед использованием электроприборов обязательно изучите инструкцию по эксплуатации.
· Не допускается перегружать электрические сети, эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и утратившей свои защитные свойства изоляцией.
· Пользуйтесь сетевыми фильтрами для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети.
· Запрещается эксплуатация электрических приборов не заводского изготовления.
Помните, ваша безопасность – это, в первую очередь, результат ваших собственных решений и действий! Не пренебрегайте правилами безопасности!
Соблюдение правил безопасности является гарантом сохранности вашего имущества и здоровья.
Пуховичский РОЧС.