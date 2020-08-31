Из-за нарушения правил эксплуатации электросетей пуховчане остались без крыши над головой

В период с 24 по 30 августа в районе произошел 1 пожар.

29 августа на телефон службы спасения «101» Пуховичского района поступило сообщение о загорании дома в деревне Ленинск Блужского сельсовета. В результате пожара дом выгорел изнутри, уничтожена крыша и имущество. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Для информации: в целях обеспечения надежного контакта в местах соединения жил электропроводов необходимо использовать соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) или другие способы (пайка, сварка, опрессовка). Не допускается соединить провода из разнородных металлов, как, например, медь и алюминий. Ненадежный контакт приводит к возникновению больших переходных сопротивлений, перегреву и короткому замыканию.

МЧС напоминает:

· Перед использованием электроприборов обязательно изучите инструкцию по эксплуатации.

· Не допускается перегружать электрические сети, эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и утратившей свои защитные свойства изоляцией.

· Пользуйтесь сетевыми фильтрами для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети.

· Запрещается эксплуатация электрических приборов не заводского изготовления.

Помните, ваша безопасность – это, в первую очередь, результат ваших собственных решений и действий! Не пренебрегайте правилами безопасности!

Соблюдение правил безопасности является гарантом сохранности вашего имущества и здоровья.

Пуховичский РОЧС.