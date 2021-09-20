Из зала суда: Не оставляйте имущество без присмотра!

Судом Пуховичского района рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина К., который признан виновным в тайном похищении имущества (краже).

В судебном заседании установлено, что обвиняемый в один из дней марта 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в поезде региональных линий эконом класса № 6920, в пути следования от остановочного пункта «Веселовский» до железнодорожной станции «Талька» Пуховичского района, путём свободного доступа, тайно похитил оставленный без присмотра потерпевшим С. рюкзак с находившемся имуществом.

Допрошенные в судебном заседании обвиняемый К. вину в совершенном преступлении признал и показал, что причиной совершения такого поступка явилось состояние алкогольного опьянения.

Приговором суда гражданин К. осужден за совершенное преступление на основании ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь к наказанию в виде общественных работ на срок 120 часов. Как к лицу, страдающему хроническим алкоголизмом, к нему применены принудительные меры безопасности и лечения, в соответствии со ст. 107 УК Республики Беларусь.

Приговор вступил в законную силу.

В связи с этим обращаю внимание пассажиров на то, чтобы были внимательны в пути и не оставляли свои вещи без присмотра.

17.09.2021

Старший помощник Минского транспортного прокурора

А.И.Мартинчик.