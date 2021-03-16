Из зала суда: Все начиналось с мелких правонарушений

Суд Пуховичского района рассмотрел вопрос о направлении тринадцатилетнего подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение. Несколько лет парень находился в поле зрения сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Все начиналось с административных правонарушений. Затем мелкие хищения, мелкое хулиганство постепенно переросли в совершение уголовно наказуемых деяний: кражи, причинение телесных повреждений, проникновение в чужое жилище. Мать давно потеряла контроль над поведением сына, воспитательная работа в учреждении образования без поддержки законного представителя также не дала длительного результата. Инспектору ИДН несовершеннолетний при каждой встрече обещал, что подобного больше не повторится, но при каждом удобном случае использовал возможность «выделиться». Суд решил судьбу подростка на ближайший период времени.

Заседание суда было открытым: на него пригласили по желанию несовершеннолетних вместе с законными представителями. Мы надеемся, что этот пример отложится в воспоминании детей и родителей как тот путь, которого быть не должно!

Надежда ВАЙНИЦКАЯ,

начальник ИДН Пуховичского РОВД.