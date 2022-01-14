Изменения Конституции активно поддерживают профсоюзы

Профсоюзы — одна из самых влиятельных общественных организаций. Их позиция по отношению к изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь авторитетна. В настоящее время председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич проводит встречи в трудовых коллективах, выступает в качестве спикера на диалоговых площадках, где обсуждаются изменения и дополнения в Основной Закон страны. Утром вместе с заместителем председателя райисполкома Денисом Широким она участвовала во встрече с трудовым коллективом ДРСУ № 169, филиала КУП «Минскоблдорстрой». В качестве спикера она выступила на диалоговой площадке в Марьиногорской детской школе искусств. А также приняла участие в обсуждении новаций Основного Закона, организованном в Марьиногорской центральной районной больнице.

Наталья ПАРХОМЧИК.