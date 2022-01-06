Изменениями в Конституцию мы укрепим то, что создано в стране — зампредседателя ЦИК Вадим Ипатов

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, заместитель председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ЦИК) Вадим Ипатов рассказал об изменениях в Конституцию.

Об изменениях, которые предлагаются внести в Основной закон, на совещании с активом Минской области говорил зампредседателя ЦИК Вадим Ипатов.

— Как это происходит: переворачивается треугольник. Так же происходит и с белоруской Конституцией. Очень здорово, что инициируется разделение властей. Парламентская республика, выборы в местные власти — это 94-й год.

Дальше шел 96-й год, когда мы выбрали Президента. Нужно было решать вопросы с землей, имуществом которое осталось после СССР. И что с этим делать, разбазарить или собрать в единый кулак, обеспечить благосостояние граждан и их социальную защиту? Именно о втором и думали граждане, принимая Конституцию в 1996 году.

И сегодня расхожие разговоры наших оппонентов о том, что Президент переписывает Конституцию под себя — полная глупость. Почему? Да потому что Лукашенко заговорил об изменениях еще в 2016 году. А во-вторых он утвердил, что да, президентская. Потому что она обеспечивает управляемость Государства, формирование ее экономики, общества.

Президент прописывает такие постулаты в Конституцию, которые позволят уберечь власть от дестабилизации.

Если вы недовольны и вас устраивает действующая Конституция, то оставайтесь с ней. Но там не будет: подтверждения исторической памяти героического подвига, не будет гарантированной защиты семьи, детей, оставшихся без попечения родителей. Не будет этих акцентов.

Сейчас предлагаются реальные изменения. Зачем? Чтобы сохранить то, что создано. Мы пытаемся укрепить то, что создано!

Кто-то говорит, что нарушается разделение властей, но если вы посмотрите построение разделов, то вы увидите, что цепочка трех ветвей и гаранта не нарушена. Сейчас Всебелорусское народное собрание позиционируется, как конституционный орган. И не впервые. Уже шесть собраний подтвердили свой статус, как органа, который определяет конституциональный и стратегический путь развития государства. Это тот орган, где могут взаимодействовать разные уровни и органы власти.

Предполагается, что через год после принятия Конституции будет также принят закон, в котором расставят точки над президиумом и над избранием делегатов Всебелорусского народного собрания.

Сейчас также идет работа над законом о гражданском обществе. Под которым разработчики принимают прежде всего граждан и сформированные ими структуры.

В полномочиях Президента после принятия изменений больше не будет как правового акта декрета, но новую силу обретет указ Президента, — сказал Вадим Ипатов.

Источник: сайт Миноблисполкома.