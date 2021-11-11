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Израиль первым в мире проведет учения по борьбе с коронавирусом

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Израиль 11 ноября первым в мире проведет национальные учения по борьбе с распространением коронавируса, целью которых станет проверка готовности к потенциальной вспышке нового варианта COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярия израильского премьера.

Их проведение возглавит премьер-министр Нафтали Беннет.

Учения будут проводиться в формате командно-штабной игры с участием руководящего звена заинтересованных министерств и ведомств и пройдут в виде симуляции ответа на появление в стране нового опасного штамма коронавируса. По их итогам будут даны оценки на министерских и межведомственном уровнях, в рамках которых будут проанализированы данные и представлены рекомендации.

 

Источник: БелТА.

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