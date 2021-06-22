К 80-летию начала Великой Отечественной войны: Я читаю…  войну

На рассвете 22 июня первые немецкие бомбы упали на белорусскую землю. Началась Великая Отечественная война, которая нанесла нашей республике настолько глубокие раны, что и через 80 лет они дают о себе знать.

О войне можно рассказывать с помощью цифр и фактов. Но в полной мере понять трагизм этого события реально только тогда, когда к разуму подключаются чувства. «Почувствовать войну» мы предложили молодым людям, знающим о событиях 80-летней давности больше не из эмоциональных рассказов очевидцев, а из учебников истории.

«Я читаю войну». Так мы назвали небольшой проект, который решили реализовать совместно с районным комитетом ОО «БРСМ». Мы предложили молодым людям окунуться в историю и поставить себя на место конкретных исторических личностей военной поры. В первой части проекта это были народный комиссар иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов, на долю которого выпало 22 июня 1941 года объявить о том, что началась война, и знаменитый диктор радио Исаак Левитан, все военные годы сообщавший советским людям о положении на фронтах. Мы предложили ребятам примерить на себя их роль и представить, что не Молотову и Левитану, а именно им предстоит сообщить огромной стране о том, что пришла действительно страшная беда, а также прочитать самую первую информацию, поступившую с театра боевых действий. Все это мы записали на радио, а затем попросили молодых людей поделиться своими переживаниями в тот момент, когда они читали известные всем тексты. Звуковые дорожки мы разместили на нашем сайте и на страничках газеты в соцсетях. Все, кому интересно, могут послушать. А здесь то, что говорили ребята о своих переживаниях.

Выступление Вячеслава Молотова по радио 22 июня 1941 года прочитал Артем Крылов.

— Я представил себя на месте Вячеслава Молотова, когда ему дали приказ объявить всему советскому народу о начале войны. Это, по-моему, очень страшно. Я думаю, что я бы не решился на такое, не справился бы со своими внутренними чувствами, — признался Артем. — Война — это очень плохо. Сейчас такой способ решения конфликтов никому не нужен. Я уверен, что все можно решить мирным путем, с помощью переговоров, различных договоренностей.

Первое сообщение о боях на территории Советского Союза — Сводку Главного Командования Красной Армии от 22 июня 1941 года — прочитала Мария Попова.

— На самом деле это очень трудно, если поставить себя на место человека, которому пришлось сообщать такое. Нужно было иметь храброе сердце, сильный дух, — подчеркнула Маша. — Война для меня — нонсенс. Зачем? Ведь все можно обсудить, а не стрелять в людей. Я не понимаю этого. И людям, которые в войну выстояли, огромная благодарность.

Полина Чибисова прочитала Сводку Главного Командования Красной Армии от 23 июня 1941 года.

— Мне тяжело представить все ужасы войны, — призналась Полина. — Мне довелось разговаривать с человеком, который в тылу пережил войну. И по рассказам я знаю, насколько тяжело это было. А когда читала документ, одновременно ощущала и страх, и гордость, и благодарность. Страх — потому что боюсь, что такое может произойти и сейчас. Благодарность — потому что люди отдали свою жизнь за то, чтобы мы могли строить свою жизнь в мирной стране. Гордость — потому что наши предки выстояли!

Все ребята, которые приняли участие в этом проекте, — выпускники. В ходе разговора они вспомнили и о своих ровесниках, для которых день 21 июня был одним из самых счастливых: в стране прошли выпускные вечера, и 22 июня для миллионов юношей и девушек должна была наступить новая жизнь. Но с рассветом пришла война, и, слушая выступление Вячеслава Молотова по радио, а затем голос Исаака Левитана, они уже понимали, что все личные планы придется отложить на потом. Вчерашние школьники, как и миллионы людей, взяли в руки оружие и ушли защищать страну. А сегодня это вопрос для многих: способен ли кто-то потребности страны поставить выше личных интересов? Погружение в историю в этом плане — отличная практика, помогающая разобраться в себе.

Наталья ПАРХОМЧИК.