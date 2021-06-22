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К 80-летию начала Великой Отечественной войны: Я читаю…  войну

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На рассвете 22 июня первые немецкие бомбы упали на белорусскую землю.  Началась Великая Отечественная война, которая нанесла нашей республике  настолько глубокие раны, что и через 80 лет они дают о себе знать. 

О  войне можно рассказывать с помощью цифр и фактов.  Но в полной мере понять трагизм этого события реально только тогда, когда к разуму подключаются чувства.  «Почувствовать войну» мы предложили молодым людям, знающим о событиях 80-летней давности  больше не из эмоциональных рассказов  очевидцев, а из учебников истории.

«Я читаю войну». Так мы назвали небольшой проект, который решили реализовать совместно с  районным комитетом ОО «БРСМ». Мы предложили молодым людям  окунуться в историю и поставить себя на место конкретных исторических личностей военной поры. В первой части проекта это были народный комиссар иностранных дел Советского Союза  Вячеслав Молотов, на долю которого выпало 22 июня 1941 года объявить о том, что началась война, и знаменитый  диктор  радио Исаак Левитан, все военные годы сообщавший  советским людям о положении на фронтах.   Мы  предложили ребятам примерить на себя их роль и представить,  что не Молотову и Левитану, а именно им предстоит сообщить огромной стране  о том, что  пришла действительно страшная беда, а также прочитать самую первую информацию, поступившую с театра боевых действий.  Все это мы записали на радио, а затем попросили  молодых людей поделиться своими переживаниями в тот момент, когда они читали известные всем тексты. Звуковые дорожки мы разместили на нашем сайте и на страничках газеты в соцсетях. Все, кому интересно, могут послушать.  А  здесь то, что говорили ребята о своих  переживаниях.

 

Выступление Вячеслава Молотова по радио 22 июня 1941 года  прочитал Артем Крылов.

 

— Я представил себя на месте Вячеслава Молотова, когда ему дали приказ объявить всему советскому народу о начале войны.  Это, по-моему, очень страшно.  Я думаю, что я бы не решился на такое,  не справился бы  со своими внутренними чувствами, — признался Артем.  — Война — это очень плохо. Сейчас такой способ решения конфликтов никому не нужен.  Я уверен, что все можно решить мирным путем, с помощью переговоров, различных договоренностей.

Первое сообщение о боях на территории Советского Союза — Сводку Главного Командования Красной Армии от 22 июня 1941 года  —  прочитала Мария Попова.

 

— На самом деле это очень трудно, если поставить себя на место человека, которому пришлось сообщать такое. Нужно было иметь храброе сердце, сильный дух, — подчеркнула Маша. — Война  для меня — нонсенс. Зачем? Ведь все можно обсудить,  а не стрелять в людей. Я не понимаю этого. И людям, которые в войну выстояли, огромная благодарность.

 

Полина Чибисова прочитала Сводку Главного Командования Красной Армии от 23 июня 1941 года.

 

— Мне тяжело представить все ужасы войны, — призналась Полина. — Мне довелось разговаривать с человеком, который в тылу пережил войну. И по рассказам я знаю, насколько тяжело это было.  А когда читала документ, одновременно ощущала и страх, и гордость, и благодарность. Страх — потому что боюсь, что такое может произойти и сейчас.  Благодарность — потому что люди отдали свою жизнь за то, чтобы мы могли строить свою жизнь в мирной стране. Гордость  —  потому что наши предки выстояли!

Все ребята, которые приняли участие в этом проекте, — выпускники.  В ходе разговора они вспомнили и о своих ровесниках,  для которых день 21 июня был одним из самых счастливых: в стране прошли выпускные вечера, и 22 июня  для миллионов юношей и девушек должна была наступить  новая жизнь.  Но с рассветом пришла война, и,  слушая выступление Вячеслава Молотова по радио, а затем голос Исаака Левитана,  они уже понимали, что все личные  планы придется отложить на потом.  Вчерашние школьники, как и миллионы людей, взяли в руки оружие и ушли защищать страну. А сегодня  это вопрос для многих: способен ли кто-то  потребности страны поставить выше личных интересов? Погружение в историю в этом плане — отличная практика, помогающая  разобраться в себе.

Наталья   ПАРХОМЧИК. 

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