В районном исполнительном комитете Сельское хозяйство 

К кормозаготовке готовы? Этот вопрос рассмотрели в райисполкоме

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Готовность сельскохозяйственных организаций  района  к  заготовке  кормов на зимне-стойловый  период  2020/2021  года   рассмотрена  в  районном  исполнительном  комитете.

По информации первого заместителя председателя райисполкома, начальника управления  по сельскому хозяйству и продовольствию Марии Климович, сельскохозяйственным  организациям  района    необходимо  заготовить 92,9  тысячи  тонн кормовых единиц, что составит  28 центнеров кормовых единиц травянистых кормов  на  одну  условную голову. Планируется заготовить  8 050  тонн   сена, 160 500  тонн  сенажа,  157 500 тонн силоса.

С первого укоса многолетних трав, луговых угодий  и  однолетних  трав  первого срока сева  планируется заготовить 2 450 тонн  (32 процента плана) сена, 80 600 тонн (50 процентов плана) сенажа, что составит 7,3 центнера  кормовых единиц на одну условную голову.

Для получения качественных кормов и сохранения  их  питательной  ценности   14 000 тонн травянистых  кормов  будут  заготовлены  по прогрессивной технологии с обмоткой в стретч-пленку.  Для  этой цели в районе  имеется 7 единиц пресс-подборщиков. Запланированный   объем  силоса будет заготовлен с посевной площади  9 692 гектара кукурузы на зеленый корм.

Для закладки травянистых кормов в сельскохозяйственных организациях района имеется 241 типовая сенажно-силосноя траншея, что позволяет заложить на хранение 374,7 тысячи тонн травянистых кормов.

Для оказания помощи в организации работ по уборке трав, контроля при за-кладке кормов в траншеи  создадут технологические группы из специалистов  ГУ «Пуховичская  районная ветеринарная станция».

В   сельскохозяйственных  организациях    Пуховичского района имеется 41  кормоуборочный  комбайн. Также будут задействованы косилки тракторные с шириной захвата 9 и более метров ( 21 единица),  грабли тракторные  (29 единиц), 43 пресс-подборщика,  из них 7  с одновременной обмоткой в полимерную пленку. Вся техника подготовлена к работе.

В целях недопущения случаев производственного травматизма, дорожно-транспортных происшествий и пожаров в период заготовки кормов, управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома издан приказ и доведен до сведения руководителей подведомственных организаций.

В  сельхозорганизациях проведены совещания, на которых  рассмотрены  вопросы охраны труда, транспортной и пожарной безопасности. С работниками, занятыми на выполнении  указанных  видов  работ, проводятся внеплановые  инструктажи.

Ольга Луговая.

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