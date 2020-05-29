К кормозаготовке готовы? Этот вопрос рассмотрели в райисполкоме

Готовность сельскохозяйственных организаций района к заготовке кормов на зимне-стойловый период 2020/2021 года рассмотрена в районном исполнительном комитете.

По информации первого заместителя председателя райисполкома, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Марии Климович, сельскохозяйственным организациям района необходимо заготовить 92,9 тысячи тонн кормовых единиц, что составит 28 центнеров кормовых единиц травянистых кормов на одну условную голову. Планируется заготовить 8 050 тонн сена, 160 500 тонн сенажа, 157 500 тонн силоса.

С первого укоса многолетних трав, луговых угодий и однолетних трав первого срока сева планируется заготовить 2 450 тонн (32 процента плана) сена, 80 600 тонн (50 процентов плана) сенажа, что составит 7,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

Для получения качественных кормов и сохранения их питательной ценности 14 000 тонн травянистых кормов будут заготовлены по прогрессивной технологии с обмоткой в стретч-пленку. Для этой цели в районе имеется 7 единиц пресс-подборщиков. Запланированный объем силоса будет заготовлен с посевной площади 9 692 гектара кукурузы на зеленый корм.

Для закладки травянистых кормов в сельскохозяйственных организациях района имеется 241 типовая сенажно-силосноя траншея, что позволяет заложить на хранение 374,7 тысячи тонн травянистых кормов.

Для оказания помощи в организации работ по уборке трав, контроля при за-кладке кормов в траншеи создадут технологические группы из специалистов ГУ «Пуховичская районная ветеринарная станция».

В сельскохозяйственных организациях Пуховичского района имеется 41 кормоуборочный комбайн. Также будут задействованы косилки тракторные с шириной захвата 9 и более метров ( 21 единица), грабли тракторные (29 единиц), 43 пресс-подборщика, из них 7 с одновременной обмоткой в полимерную пленку. Вся техника подготовлена к работе.

В целях недопущения случаев производственного травматизма, дорожно-транспортных происшествий и пожаров в период заготовки кормов, управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома издан приказ и доведен до сведения руководителей подведомственных организаций.

В сельхозорганизациях проведены совещания, на которых рассмотрены вопросы охраны труда, транспортной и пожарной безопасности. С работниками, занятыми на выполнении указанных видов работ, проводятся внеплановые инструктажи.

Ольга Луговая.