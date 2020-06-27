К профессиональному празднику был отмечен труд медицинских работников

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинских работников прошло в ГУ “Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии”. Почетные грамоты и благодарности специалистам в преддверии праздника вручила главный государственный санитарный врач Пуховичского района Елена Пархимчик.

Почетной грамотой Минского областного центра гигиены и эпидемиологии поощрена работа врача-эпидемиолога Татьяны Хвостовой, благодарностью отмечена работа помощника врача-гигиениста Елены Масловой.

Грамоты от районного центра гигиены и эпидемиологии Елена Геннадьевна вручила еще 9 медицинским работникам и 14 человек были отмечены благодарностями.

Особо отмечена работа отдела эпидемиологии, специалисты которого находятся во время эпидемии короновируса на передовой: занимаются эпидемиологическими расследованиями, общаются с заболевшими COVID-19. Они устанавливают круг контактных лиц заболевших, которые проходят лечение на дому, и направляют информацию в Марьиногорскую ЦРБ и РОВД для контроля за соблюдением ими условий самоизоляции.

Отдельную благодарность заслужили дезинфектор домашних очагов Татьяна Григоренко, которой приходится ежедневно выполнять тяжелую работу, используя химические средства в защитных костюмах.

Слов благодарности заслуживает работа отделения, возглавляемого Еленой Соколовой, где с апреля ведут обработку автомобилей скорой медицинской помощи, доставляющих в Марьиногорскую ЦРБ пациентов больных COVID-19. Большую работу по вопросам профилактики короновирусной инфекции также провел отдел гигиены под руководством Юлии Литвинович.

Елена Геннадьевна поблагодарила всех собравшихся с профессиональным праздником и выразила надежду, на то, что и впредь коллектив будет плодотворно трудиться и достойно выполнять свои обязанности.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.