В трудовых коллективах 

К профессиональному празднику был отмечен труд медицинских работников

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинских работников прошло в ГУ “Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии”. Почетные грамоты и благодарности специалистам в преддверии праздника вручила главный государственный санитарный врач Пуховичского района Елена  Пархимчик.

Почетной грамотой Минского областного центра гигиены и эпидемиологии поощрена  работа врача-эпидемиолога Татьяны Хвостовой, благодарностью отмечена работа помощника врача-гигиениста Елены Масловой.

Грамоты от районного центра гигиены и эпидемиологии Елена Геннадьевна вручила еще 9 медицинским работникам и 14 человек были отмечены благодарностями.

Особо отмечена работа отдела эпидемиологии, специалисты которого  находятся во время эпидемии короновируса на передовой: занимаются эпидемиологическими расследованиями, общаются с заболевшими COVID-19. Они устанавливают круг контактных лиц заболевших,  которые проходят лечение на дому,  и направляют информацию   в Марьиногорскую ЦРБ и РОВД для контроля за соблюдением ими условий самоизоляции.

Отдельную благодарность заслужили дезинфектор  домашних очагов Татьяна Григоренко, которой приходится ежедневно выполнять тяжелую работу, используя химические средства в защитных костюмах.

Слов благодарности заслуживает работа отделения, возглавляемого Еленой Соколовой, где  с апреля ведут обработку автомобилей скорой медицинской помощи, доставляющих в Марьиногорскую ЦРБ  пациентов больных COVID-19. Большую работу по вопросам профилактики короновирусной инфекции также провел отдел гигиены под руководством Юлии Литвинович.

Елена Геннадьевна поблагодарила всех собравшихся с профессиональным праздником и выразила надежду, на то, что и впредь  коллектив будет плодотворно трудиться и  достойно выполнять свои  обязанности.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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