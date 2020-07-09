К проведению уборочной кампании в хозяйствах готовят технику

На полях сельскохозяйственных организаций зреет урожай зерновых культур. Совсем скоро в поле выйдут комбайны. Первым аграрии начнут убирать озимый рапс.

В хозяйствах к проведению уборочной кампании готовят технику. Проводится государственный технический осмотр зерноуборочных комбайнов. Одними из первых технику подготовили в СУП “Дукора-Агро”.

— Гостехосмотр зерноуборочной техники проводится для того, чтобы допустить ее к участию в дорожном движении, — рассказывает исполняющий обязанности заведующего сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Пуховичского района Егор Гончарик. — Мы проверяем работу световой сигнализации, рулевого управления, тормозной системы, наличие огнетушителей, противопожарного полотна, аптечек, знаков аварийной остановки. Также на каждом зерноуборочном комбайне должен быть знак: “тихоходное транспортное средство”.

В этом году три хозяйства получили новые зерноуборочные комбайны КЗС-1218. Это ОАО “Агросимвол”, “Рождествен-ское-Агро” и ПЗ “Индустрия”. Теперь нагрузка на комбайн во время жатвы уменьшится, а темпы уборки возрастут.

Согласно приказу управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, необходимо было завершить ремонт зерноуборочной техники до конца июня. Поэтому во многих организациях начали готовить комбайны еще весной.

В СУП “Дукора-Агро” участвовать в уборке урожая будут 6 зерноуборочных комбайнов: 4 комбайна КЗС-1218, “Мега-350”, “Лексион-560”. Нагрузка на комбайн здесь самая большая в районе — около 400 гектаров.

К ремонту зерноуборочных комбайнов в СУП “Дукора-Агро” приступили два месяца назад.

— Механизаторы занимались подготовкой и ремонтом техники, выкраивая время в плохую погоду, так как они постоянно были задействованы в сельскохозяйственном цикле, — говорит главный инженер Александр Крепский. — 15 единиц техники будет занято на отвозке. Раньше привлекали для этих работ людей из других организаций, а в этом году отвозку будем осуществлять своими силами. К трактору МТЗ-82 навесили сварочный аппарат с инструментами для ремонта техники в поле. Если случится поломка, сварщик со слесарем будут оперативно ее устранять.

— Готовясь к жатве, еще зимой закупили запчасти на немецкие комбайны. Только на ремонт одного “Лексиона” мы потратили 20 тысяч белорусских рублей. Провели техобслуживание каждого комбайна. Всего израсходовали около 90 тысяч рублей, — рассказал директор СУП “Дукора-Агро” Александр Славиковский.

В последнее время автомобильный парк хозяйства значительно пополнился. Приобрели трактор МТЗ-3522. Для доставки обедов в поле купили два автомобиля УАЗ-пикап ГАЗ-2735. Новый автомобиль теперь и у главного инженера. Также в этом году хозяйство приобрело сеялку СПУ-6. Сейчас приобретают пресс-обмотчик ППРО-155 для заготовки соломы. Новая техника значительно облегчит труд работников сельхозпредприятия и позволит ускорить процесс выполнения работ.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.