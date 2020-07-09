Сельское хозяйство 

К проведению уборочной кампании в хозяйствах готовят технику

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На полях сельскохозяйственных организаций  зреет урожай зерновых культур. Совсем скоро в поле выйдут комбайны. Первым аграрии начнут убирать озимый рапс.

В хозяйствах к проведению уборочной кампании   готовят  технику. Проводится государственный технический осмотр зерноуборочных комбайнов. Одними из первых технику подготовили в СУП “Дукора-Агро”.

Александр Крепский, Егор Гончарик, Владислав Бакиновский, Александр Славиковский.

— Гостехосмотр зерноуборочной техники проводится для того, чтобы допустить ее к участию в дорожном движении, — рассказывает исполняющий обязанности  заведующего сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Пуховичского  района Егор Гончарик. — Мы проверяем работу световой сигнализации, рулевого управления, тормозной системы, наличие огнетушителей, противопожарного полотна, аптечек, знаков аварийной остановки. Также на каждом зерноуборочном  комбайне  должен быть знак: “тихоходное транспортное средство”.

В этом году три хозяйства получили  новые  зерноуборочные комбайны КЗС-1218. Это ОАО “Агросимвол”, “Рождествен-ское-Агро” и  ПЗ “Индустрия”. Теперь нагрузка на комбайн во время жатвы уменьшится, а темпы уборки возрастут.

Согласно приказу управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, необходимо было завершить ремонт зерноуборочной техники до конца июня. Поэтому во многих организациях начали готовить комбайны еще весной.

В СУП “Дукора-Агро” участвовать в уборке урожая будут 6 зерноуборочных комбайнов: 4 комбайна КЗС-1218,  “Мега-350”, “Лексион-560”. Нагрузка на комбайн здесь самая большая в районе — около 400 гектаров.

К ремонту  зерноуборочных  комбайнов в  СУП “Дукора-Агро” приступили два месяца назад.

— Механизаторы занимались  подготовкой и ремонтом техники, выкраивая время в плохую погоду, так как они постоянно были задействованы в  сельскохозяйственном цикле,  —  говорит главный инженер Александр Крепский. — 15 единиц техники будет занято на отвозке. Раньше привлекали для этих работ людей из других организаций, а в этом году отвозку будем осуществлять своими силами. К трактору МТЗ-82 навесили  сварочный аппарат с инструментами для  ремонта техники в поле. Если случится поломка,  сварщик со слесарем будут оперативно ее устранять.

— Готовясь к жатве, еще зимой закупили запчасти на немецкие комбайны. Только на ремонт  одного  “Лексиона” мы потратили  20 тысяч белорусских рублей. Провели  техобслуживание каждого комбайна. Всего   израсходовали около 90  тысяч  рублей,  — рассказал директор СУП “Дукора-Агро” Александр Славиковский.

В последнее время автомобильный  парк  хозяйства  значительно пополнился. Приобрели   трактор МТЗ-3522. Для доставки обедов в поле купили два  автомобиля УАЗ-пикап ГАЗ-2735. Новый автомобиль теперь и у главного инженера. Также в этом году хозяйство приобрело сеялку   СПУ-6. Сейчас  приобретают  пресс-обмотчик ППРО-155 для заготовки соломы. Новая техника значительно облегчит труд работников сельхозпредприятия и позволит  ускорить процесс выполнения работ.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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