Студенческие отряды продолжают работу

По сложившейся традиции в начале июня в организациях района приступили к работе студенческие отряды, созданные при районном комитете ОО “БРСМ”.

Первый педагогический студ-отряд “Чайка” начал свою деятельность в оздоровительном лагере “Лесная сказка”, где студенты и молодые педагоги от 18 до 31 года работали воспитателями. Они активно вели страничку в инстаграм о жизни в лагере, организовывали танцы, конкурсы, веселые зарядки, флешмобы. Делали все, чтобы детям некогда было скучать. Студотрядовцы — молодые и активные, поэтому легко нашли общий язык с детьми, которые отдыхали в оздоровительном лагере в первую смену. И директор лагеря Екатерина Савира поддерживала идеи молодежи. Сейчас в “Лесной сказке” работает второй студенческий отряд.

— В этом году мы впервые организовали студенческий экологический отряд в Экопарке “Акварель”, — рассказывает первый секретарь РК ОО “БРСМ” Елена Мазаник. — Здесь трудоустроено 20 человек в возрасте 14-15 лет, учащихся из городских и сельских школ. Принимающая организация предложила ребятам работу по благоустройству территории. Организовала подвоз на собственном транспорте. Эта работа заинтересовала не только детей, но и их родителей. На места в отряде образовался конкурс.

Все студотряды работают минимум 10 дней. Согласно статье 115 Трудового кодекса Республики Беларусь, подростки должны трудиться неполный рабочий день.

— Желающих много: более 160 заявок уже подано на содействие в трудоустройстве, — отмечает Елена Анатольевна. — Районный комитет ОО “БРСМ” приглашает совершеннолетних ребят на работу в качестве командиров и комиссаров студенческих отрядов и гарантирует стопроцентное трудоустройство в летний период.

Тамара Батуревич в этом году закончила 9-й класс средней школы №3 города Марьина Горка. Девушка планирует связать свою жизнь с работой по благоустройству. Поступила в колледж на специальность “озеленитель-цветовод”. В студенческом отряде работает уже не первый раз.

— Мне нравится так проводить свое свободное время, — говорит Тамара. — Уже даже решила, на что потрачу заработанные деньги: куплю подарки своим родным, кое-что — для себя.

Много планов и у участницы студотряда Натальи Зязюльчик.

— Потрачу деньги на личные цели, на подарки, — говорит девушка. — Работа здесь совсем не тяжелая, да и в компании нам трудиться веселее.

Оплата труда у студотрядовцев достойная, поэтому многие стараются воспользоваться возможностью заработать. К тому же, проводить время с друзьями намного интереснее, чем сидеть дома за компьютером. Принимать на работу студотряды в этом году будут Марьиногорский аграрно-технический колледж, строительная организация ООО “Пуховичское “МПМК-14”, ОАО “Руденск”. Следующими начнут работу экологические отряды в УП “Жилтеплосервис” КХ и ГЛХУ “Пуховичский лесхоз”.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.