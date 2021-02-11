К зимовке в ОАО “Голоцк” хорошо подготовились

Зимовка, как говорят в ОАО “Голоцк”, в этом году проходит без сюрпризов, связанных с усилением морозов, обильным снегом, которые могли бы вызвать перебои в работе ферм.

— В сельхозорганизации уверенно плюсуют: удой на корову за сутки на 530 граммов выше прошлого года. Такому росту способствовал ряд факторов, — рассказывает главный зоотехник ОАО “Голоцк” Сергей Стугарев. — Прежде всего — соблюдение технологических требований на производстве. Это касается как содержания животных, так и кормления. Мы заготовили по 34 центнера кормовых единиц на условную голову. Улучшили кормовую базу. Заготовили кукурузный силос и фуражное зерно под полную потребность.

Хорошо сработала агрономическая служба. Нет проблем с комбикормами и шротом. Шрот рапсовый, например, даем по два килограмма на корову. Это обеспечило неплохую прибавку. Применяем премиксы, витаминно-минеральные добавки. Их закупили в достаточном количестве.

Профессионально работает и ветеринарная служба, которая вовремя проводит вакцинацию и лечение животных.

Добиться положительных результатов в работе смогли не только благодаря правильному кормлению, но и содержанию скота. На МТФ “Голоцк” летом прошлого года отделили группу в 200 сухостойных коров от остальных. Раньше, например, и дойные, и сухостойные были на привязном содержании. Построили новое помещение — стало больше дойных мест. В практике — ежедневный выгул, сухая подстилка из опилок, которую меняют два раза в день, что уменьшает вероятность заболеваний животных. Кстати, в прошлом году здесь забетонировали два выгульных двора.

На МТФ “Голоцк” за минувший год получили 6013 килограммов молока от коровы, что по сравнению с предыдущим больше на 644 килограмма.

— Построили на ферме новое помещение для содержания телят до 6-месячного возраста, — отмечает Сергей Иванович. — Работают здесь операторы по уходу за телятами Людмила Сычик и Данута Лебедь. На двоих у них 74 теленка. Созданы хорошие условия: домики с яслями, теплый подстил. Привесы в их группе в сутки составляют 850 граммов. В рационе у телят — комбикорм и молоко.

— Мы понимаем свою ответственность, — говорит Людмила Сычик. — Она — большая. Стараемся работать так, чтобы не было падежа. И его нет.

Довольна работой коллектива заведующая фермой “Голоцк” Таисия Гордиенко. Операторы здесь в основном молодые: средний возраст — 40 лет. Они обустроились в агрогородке. Большой плюс, что работа рядом с домом. Хороший коллектив и достойная заработная плата. А еще в хозяйстве многие трудятся семьями. Например, муж Дарьи Соболевской работает вместе с ней на ферме животноводом, а у Галины Ходыко супруг трудится оператором КЗС.

Ежедневно на Слуцкий сыродельный комбинат ОАО “Голоцк” отправляет 25 тонн молока. 50 процентов — сортом “экстра” и 50 процентов — высшим. Хорошо отлаженный механизм работы в животноводческой отрасли позволяет хозяйству и в зимний период получать существенный доход, а коллективу хозяйства трудиться не только стабильно, но и успешно.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.