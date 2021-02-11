Сельское хозяйство 

К зимовке в ОАО “Голоцк” хорошо подготовились

30 Redactor Комментариев нет

Людмила Сычик и Данута Лебедь.

Зимовка, как говорят в ОАО “Голоцк”, в этом году  проходит без  сюрпризов, связанных с усилением морозов, обильным снегом, которые могли бы вызвать перебои в работе ферм.

— В сельхозорганизации уверенно плюсуют:  удой на корову за сутки на 530 граммов выше прошлого года. Такому росту способствовал ряд факторов, — рассказывает главный зоотехник ОАО “Голоцк” Сергей  Стугарев. — Прежде всего  —   соблюдение технологических требований на производстве. Это касается как  содержания животных, так и  кормления. Мы заготовили по 34 центнера кормовых единиц на условную голову. Улучшили кормовую базу. Заготовили  кукурузный силос и фуражное зерно под полную потребность.

Хорошо сработала агрономическая служба. Нет проблем с комбикормами и шротом. Шрот рапсовый, например, даем по два килограмма на корову. Это обеспечило неплохую прибавку. Применяем премиксы, витаминно-минеральные добавки. Их закупили в достаточном количестве.

Профессионально работает и ветеринарная  служба, которая  вовремя проводит вакцинацию и лечение животных.

Добиться  положительных  результатов в работе смогли не только благодаря правильному кормлению, но и содержанию скота.  На МТФ “Голоцк” летом прошлого года отделили группу в 200 сухостойных коров от остальных. Раньше, например,  и дойные, и сухостойные были на привязном содержании. Построили новое помещение — стало больше дойных мест.  В практике — ежедневный выгул, сухая подстилка из опилок, которую меняют  два раза в день, что  уменьшает  вероятность  заболеваний животных.  Кстати,  в прошлом  году  здесь забетонировали два выгульных  двора.

Галина Ходыко, Дарья Соболевская и Оксана Ажаронок.

На МТФ “Голоцк” за минувший год получили 6013 килограммов молока от  коровы, что  по сравнению с предыдущим больше на 644 килограмма.

— Построили на ферме новое помещение для содержания телят до 6-месячного  возраста, — отмечает Сергей Иванович. — Работают здесь операторы по уходу за телятами  Людмила Сычик  и  Данута  Лебедь. На двоих у них 74 теленка. Созданы хорошие условия: домики с яслями, теплый подстил. Привесы в их группе в сутки составляют 850  граммов.  В рационе у телят  —  комбикорм и  молоко.

— Мы  понимаем свою ответственность,  — говорит  Людмила  Сычик. — Она —  большая. Стараемся работать так, чтобы не было падежа. И его нет.

Довольна работой коллектива заведующая фермой  “Голоцк” Таисия Гордиенко. Операторы здесь  в основном  молодые: средний возраст  — 40 лет.  Они  обустроились в агрогородке. Большой плюс, что работа рядом с домом.  Хороший коллектив и достойная заработная плата. А еще в хозяйстве многие трудятся семьями. Например, муж Дарьи Соболевской работает вместе с ней на ферме животноводом, а у  Галины  Ходыко супруг трудится оператором  КЗС.

Ежедневно   на   Слуцкий     сыродельный комбинат  ОАО “Голоцк”  отправляет  25 тонн молока. 50  процентов — сортом “экстра” и 50 процентов — высшим.  Хорошо отлаженный механизм работы в животноводческой отрасли позволяет хозяйству и в зимний период получать существенный доход, а  коллективу хозяйства  трудиться  не только стабильно, но и успешно.

Анастасия   ИЮЛЬСКАЯ.

Вам также может понравиться

В сельхозфилиале «Красный май» отметили «Дажынкі»

Redactor 0

Насенне — на праверку. Гаспадаркі рыхтуюцца да азімай сяўбы

Redactor 0

Гаспадаркі Пухавіцкага раёна надаюць першаснае значэнне стварэнню кармавой базы

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿