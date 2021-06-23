Качай, чтоб въехать в Россию. Приложение «Путешествуй без COVID-19» планируют сделать обязательным

В обозримом будущем страны ЕАЭС, в том числе Беларусь, получат более широкие возможности для использования приложения «Путешествуй без COVID-19». Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук 18 июня в Москве на заседании Экономического совета СНГ.



Государства-участники Евразийского союза при присоединении к новым сегментам этого приложения смогут защищать информацию, которая касается непосредственно их самих. В первую очередь, речь идет о выстраивании заслона от поддельных справок.

— Сейчас все мы являемся свидетелями вала подделок на бумажном носителе, которые проверить просто физически невозможно. И наша задача заключается в том, чтобы весь поток этих справок поместить в доверенную среду приложения, — сказал заместитель председателя правительства России.

Он также отметил, что уже с 1 июля планируется сделать обязательным использование приложения «Путешествуй без COVID-19» для въезда на территорию России.

— Но речь идет не только о территории России. Все страны находятся в одинаковых условиях, и могут принять аналогичные решения, — также проинформировал чиновник.

С 1 сентября же, по его словам, обязательность использования данного приложения планируется распространить на все страны СНГ.

При этом, по словам Оверчука, технологически данное решение планируется реализовать на основе наработок, сделанных с Беларусью и Арменией на первом этапе использования приложения.

Замглавы российского правительства также напомнил, что тестировать данное приложение стороны начали в начале декабря 2020-го года, оно неплохо показало себя для участников Первого Евразийского конгресса. Затем, 1 февраля началась опытная эксплуатация, позже был еще на месяц продлен эксперимент. С 1 апреля фактически началась полноценная эксплуатация приложения.

— И сегодня мы видим, что этот механизм позволяет создать доверенную среду, которая в том числе пользуется поддержкой Роспотребнадзора, а также федерального Оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, — добавил чиновник.

Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян отметил, что в обозримой перспективе в приложении «Путешествуй без COVID» должны появиться новые ячейки — о том, что человек вакцинирован и о том, что переболел и имеет антитела.

— С учетом того, что коронавирус наверняка будет преследовать нас еще несколько лет, будет идти дальнейшее совершенствование данного приложения. При помощи этого, надеюсь, улучшатся возможности для управления рисками, — добавил Тигран Саркисян.

К настоящему моменту приложением пользуется несколько сотен человек.