Кадеты посетили 5-ую отдельную бригаду специального назначения

Интересные, молодые, активные и в то же время серьезные гости посетили Пуховичский район. Это ребята 9-го класса ГУО «Минское областное кадетское училище».

В это путешествие кадеты отправились под руководством и в сопровождении главного специалиста отдела профподготовки управления ОООНиПП Назарова Александра и старшего инспектора Толкач Аллы учреждения Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, для проведения экскурсионной программы согласно плана основных организационных мероприятий.

Кадеты отправились в 5-ую отдельную бригаду специального назначения, где их доброжелательно встретила экскурсовод Голубенко Людмила Виленовна, и с большой трепетностью в актовом зале начала свой рассказ о всех тяготах тех времен.

Во время рассказа ребят уведомили о том, что бригада была сформирована в Марьиной Горке 1 января 1963 года. Её военнослужащие в 1985-1988 годах воевали в Афганистане, для чего был создан 334-ый отдельный отряд специального назначения. А в начале 1990-го выполняли правительственное задание по стабилизации обстановки в Армянской ССР.

Затем кадетам продемонстрировали видеоролик «Для ветеранов» в котором были изображены фотографии бойцов 334-ого отряда. Кадеты смотрели его с замиранием в сердце. После чего Людмила Виленовна зачитала ребятам письма погибших ребят, их стихи, рассказала истории их любви.

В завершении данной экскурсии, ребята проследовали в «Музей истории и боевой славы 5 отдельной бригады специального назначения и 334 отдельного отряда специального назначения». Где увидели и получили ещё больше наглядной информации об истории этого отряда.

На сегодняшний день бригада предназначена для выполнения разведывательных и специальных задач, как в глубоком тылу противника, так и на своей территории. Она состоит из управления бригады, пяти отрядов спецназначения, в том числе двух офицерских, и подразделений обеспечения.

Воодушевленные кадеты покидали территорию военной части понимая, что защита отечества – дело нашей чести!