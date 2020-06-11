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Кадровые перемены: в Пуховичском РОВД назначен новый начальник

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Начальником отдела внутренних дел Пуховичского  райисполкома назначен  подполковник  милиции  Владимир Евгеньевич Смирнов (на снимке), который ранее  работал  начальником отдела внутренних дел Любанского райисполкома.

Полковник милиции  Павел Викторович Кастрицкий освобожден от должности начальника отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома в связи с назначением   на должность  начальника отдела обеспечения  функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности  Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

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Заместителем председателя Пуховичского райисполкома по  вопросам архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства назначен Александр Григорьевич  Сугак.

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