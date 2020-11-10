Как белорусы будут отдыхать на праздники: график переноса рабочих дней

Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2021 году. Соответствующее постановление № 635 размещено на сайте Совета министров.

Решение о переносе опирается на часть шестую статьи 136 Трудового кодекса. В 2021 году рабочие дни переносятся таким образом:

— С пятницы 8 января на субботу 16 января;

— с понедельника 10 мая на субботу 15 мая.

То есть на православное Рождество белорусы будут отдыхать четыре дня подряд — 7, 8, 9 и 10 января (четверг, пятницу, субботу и воскресенье). В мае — три дня подряд: 8 (суббота), 9 (воскресенье), 10 (понедельник, на него выпадает Радуница).

Кроме того, организации могут осуществлять (с учетом специфики производства) перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Источник: Млын.бай