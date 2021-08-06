Помню, родители рассказывали о том, как было тяжело когда-то попасть на премьеру фильма в кинотеатр. Многие даже перепродавали заветный билетик. Что ж, не удивительно: одно из главных развлечений былых лет — это просмотр кинофильмов. Об этом я почему-то вспомнила, когда в ожидании городского автобуса изучала афишу нашего кинотеатра. А ведь он и сейчас работает в Марьиной Горке. Но вот очередей туда я никогда не видела. Да и не вспомню, когда сама была в кино. Но, быть может, это только со мной такая история. А не заглянуть ли мне туда?

Шел второй день премьеры фильма «Космический джем: Новое поколение». Была суббота. Приобретя билет, я устроилась в фойе кинотеатра в ожидании, когда зрителей начнут пропускать в кинозал. В кассе народ не толпился, да и возле кинотеатра людей не было. Как оказалось, приглашать к просмотру фильма и вовсе было больше некого. Сеанс не состоялся. Деньги мне вернули. Неужели кино перестало быть интересным? Об этом я расспросила администратора кинотеатра Ольгу Демьяненко:

— Несостоявшиеся киносеансы — это вообще-то редкость. За последние полгода было два киносеанса с нулевой посещаемостью. Последний такой сеанс пришелся на фильм «Свидетели». Картина рассказывала об истории Холокоста. Было досадно, что на последний сеанс этого фильма никто не пришел. А вообще посещаемость зависит от репертуара. Он, в свою очередь, — от финансирования. Но любой фильм на большом экране смотреть приятнее. Люди же идут на определенные фильмы, изучив всю информацию в интернете, посмотрев всевозможные обзоры. В мае нас посетило 1334 человека, в июне было 2332 зрителя.

Работа кинотеатра не ограничивается стационарными показами фильмов. В учебное время (с сентября по май) кинотеатр организует выездные кинолектории в школах о вреде алкоголя, табакокурения, наркомании. В летний период работы оздоровительных лагерей показы анимационных фильмов состоялись в лагерях «Лесная сказка», «Следопыт» Пережирской средней школы имени А.Е. Гуриновича, в Голоцком лагере «Вясёлка», а также в профильном лагере на базе средней школы №4 города Марьина Горка.

Если раньше в кинотеатр можно было ходить ежедневно, то теперь он работает с пятницы до воскресенья. Недавно в нем появилась торговая точка. В ожидании показа фильма посетители могут выпить чашечку чая или кофе. В продаже имеются напитки, поп-корн, сладости. Зрителям даже разрешено проносить еду и напитки в кинозал.

По данным опроса на официальном сайте Миноблкиновидео-проката, самыми популярными жанрами в наше время являются комедия, фантастика, боевик. Поэтому не случайно самым просматриваемым в «Октябре» стал фильм «Форсаж-9»: его показ посетило шестьсот человек.

— На фильмы ходит в основном молодежь, — говорит Ольга Демьяненко. — Встречаем и семейные пары с детьми. Есть постоянные зрители, которые не пропустили еще ни одной премьеры. А показываем мы фильмы в те же дни, что и столичные кинотеатры. Возможна небольшая разбежка в один-два дня.

Что ж, моя попытка посмотреть фильм не дома на диване, а в кинотеатре, закончилась неудачно. Но это пока не значит, что на кинотеатры нужно повесить замок. Да, они проигрывают конкуренцию интернету, где можно достать любой фильм в хорошем качестве и посмотреть его дома. Но ведь есть люди, которые хотят сменить привычную обстановку, получить удовольствие от просмотра фильма на большом экране и с хорошим звуком. Есть все же в этом своя прелесть…

Марина СЕРГЕЕВА.