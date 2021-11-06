Как быстро приготовить вкусный пирог?

Ищете новый, простой, вкусный и быстрый рецепт? Предлагаем сделать пирог из капусты и картофеля. Можно добавить и другие овощи по желанию. И готовится он как в духовке, так и на плите. Это вкусно. Проверено на себе.

Капуста подойдет любая. Из молодой пирог просто получится более нежным. Старую капусту лучше натереть на крупной терке или очень тонко нашинковать. Перекладываем капусту в посуду. Добавляем яйца, затем натертый на крупной терке картофель. По желанию — лук и другие овощи. Солим, перчим, добавляем специи и немного муки. Перемешиваем.

Теперь можно выбрать один из вариантов приготовления: 1) Запечь в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. 2) Приготовить на сковороде под крышкой.

По материалам интернет-ресурсов.