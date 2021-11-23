Коротко о разном МЧС информирует 

Как действовать при пожаре?

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Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить в дежурную службу МЧС по номеру «101» или «112» и сообщить о пожаре, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности. В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать буквально одним стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью, одеялом, любым другим плотным несинтетическим материалом; при возможности — воспользоваться огнетушителем соответствующего класса. Но когда пламя уже распространилось и необходимо вмешательство профессиональных спасателей, тогда надо как можно быстрее позвонить по номеру «101» или «112» и как можно скорее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть помещение, квартиру, здание. Самое главное при этом — постараться быстро оценить ситуацию и степень опасности для себя лично, для жильцов своей квартиры, для соседей по лестничной клетке. Задача трудная даже для взрослого человека, учитывая необычность ситуации, в которую попадает человек при пожаре. Тут должны помочь некоторые элементарные знания.

 

Пуховичский РОЧС.

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