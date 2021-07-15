Как документ о вакцинации поможет вам путешествовать?

До недавнего времени границы выборочно открывались для туристов, которые в обязательном порядке представляли «свежий» ПЦР-тест с отрицательным заключением. Теперь многие страны требуют вместе с тестом (или без него) сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

«Сертификат о вакцинации» выдается, по сведениям Мин-здрава Республики Беларусь, по желанию гражданина как планирующего выезд за пределы страны в течение года, так и не планирующего. Чтобы получить данный документ, необходимо провести обе вакцинации. Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации (для жителей района — в районной поликлинике с 11 до 13 часов и с 14 до 16 часов) на платной основе (стоимость составляет 4 рубля 64 копейки).

В документ внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID- 19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2. Гражданам, которые не планируют выезжать за границу, преду-смотрено внесение информации о проведении профилактических прививок против COVID-19 в медицинские документы пациента с выдачей выписки из медицинских документов, подтверждающей проведение двух вакцинаций.

В сертификате указана следующая информация: наименование организации здравоохранения, дата рождения лица, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат для поездки за границу заполняется на русском и англий-ском языках и имеет QR-код.

Наименование вакцины заполняется также на русском и английском языках. В настоящее время применяются следующие вакцины: Гам-КОВИД-Вак, Российская Федерация / Gam-COVID-Vac, Russian Federation, Гам-КОВИД-Вак, Республика Беларусь / Gam-COVID-Vac, Belarus, вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро), инактивированная, КНР / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, China.

Куда можно поехать, имея сертификат о прививке «Спутником»? Список стран, в принципе, немаленький. Но пока в нем немного европейских. Кипр, Черногория, Армения, Болгария, Сербия, Молдова, Хорватия, Тунис, Греция, Грузия и ряд других стран будут открыты для тури-стов после прививки. Но список стран постоянно обновляется в связи с тем, как складывается эпидемиологическая ситуация. Кроме того, каждая страна предъявляет к въезжающим свои требования. И их нужно знать.

Пуховчане активно получают сертификаты о вакцинации. Причем даже те, кто не планирует никуда выезжать в ближайшее время. Им, к слову, подойдет обычная выписка из карты учета профилактической иммунизации, которую выдают всем сразу после вакцинации. В частном порядке сертификаты получили более 600 человек, которые прививались в нашем районе.

Кроме того, сертификаты выписывают для своих работников и предприятия, где прошла организованная прививочная кампания. Уже получено около 2 тысяч сертификатов.

Теперь о последней ситуации с въездом в Российскую Федерацию.

В связи с принятием постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 17 изменены правила въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации.

Граждане государств — членов Евразийского экономического союза (Беларусь является членом организации) и Республики Таджикистан с 10 июля текущего года при пересечении Государственной границы Российской Федерации подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Лицам, убывающим автомобильным транспортом с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию, необходимо иметь в наличии отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Елена ИВАНОВА.