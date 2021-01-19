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Как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными, рассказали в ВОЗ

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Большинство инфицированных коронавирусом остаются заразными в течение восьми-девяти дней после появления первых симптомов болезни. Об этом сообщает rg.ru.

В течение многих недель инфицированные коронавирусом может иметь положительные результаты ПЦР тестирования. Но, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, это не обозначает, что он заразен.

ВОЗ рекомендует держать больных на 14-ти дневном карантине, в связи с инкубационным периодом болезни. Согласно имеющимся у организации данным инкубационный период составляет от 5-6 до 14 дней. Именно из-за этого рекомендуют такой длительный карантин.

Источник: Млын.бай

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