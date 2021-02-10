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Как избежать пожара в доме? Советы от Пуховичского РОЧС

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Отопление вашего дома может создать пожароопасную ситуацию. Оборудование, которое используют для обогрева домов (обогреватели, камины, установки отопления) является второй по счёту наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях в зимние месяцы.

В отопительный сезон главными причинами возникновения пожаров являются: размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам, неисправные системы обогрева и недостатки конструкций и установки отопительных приборов.

Соблюдение следующих правил поможет обезопасить Вас от возможного пожара:

· Установка отопительного оборудования производится квалифицированными специалистами;

· Отопительное оборудование должно проходить ежегодную проверку;

· Проверку также должны проходить камины, дровяные печи и дымоходы;

· Перед камином желательно установить металлический или стеклянный экран;

· Запрещено отапливать помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.

· Нужно убедиться, что огонь в камине погас, прежде чем ложиться спать;

· При выборе электрических приборов отопления, нужно убедиться, что присутствует функция автоматического отключения;

· Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель;

· Детям следует запретить подходить близко к отопительным приборам;

· Использованию подлежать приборы с соответствующими маркировкой и сертификатом;

· Не используйте электрические отопительные приборы там, где есть опасность соприкосновения с водой;

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры.

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