Как изменилась жизнь в Пуховичском психоневрологическом доме-интернате во время коронавируса

Почти все белорусские дома-интернаты изменили свой привычный образ жизни в связи с пандемией коронавируса. Не стал исключением и Пуховичский психоневрологический дом-интернат.

— Перед работниками подобных интернатных учреждений сегодня стоит главная задача — не дать коронавирусу проникнуть в интернат, ведь в таких тесных коллективах инфекция может распространиться очень быстро, — говорит директор дома-интерната Владимир Римашевский.— Опыт других стран как раз показывает, что быстрое невведение карантинных мер может быть опасно: в Швеции, например, правительство считает своей ошибкой позднее закрытие интернатов на карантин.

Мы с самого начала понимали, что живущие в психоневрологическом доме-интернате люди особенно уязвимы, ведь они не могут полностью адекватно оценивать ситуацию и целиком зависят от нашей помощи. Поэтому мы должны в этих условиях правильно себя вести, чтобы защитить их. А это можно сделать только в том случае, если мы сами будем защищены. С этой целью мы приняли самые жесткие меры по соблюдению эпидемиологического режима.

Прежде всего, ввели, как и во всех интернатных учреждениях республики, вахтовый метод работы для тех сотрудников, которые близко контактируют с проживающими. Теперь сразу 43 человека заступают на вахту (7 суток) и не покидают в это время интернатное учреждение. Персоналу (в основном это средний и младший медперсонал) выделили отдельно стоящий недавно отремонтированный корпус, где созданы комфортные условия для проживания. Организовано питание, имеется необходимая бытовая техника.

Перед заступлением на вахту персонал проходит обследование. Кроме того, контакты наших сотрудников в их нерабочее время отслеживает центр гигиены и эпидемиологии. Но люди и сами понимают, как важно и в период отдыха соблюдать меры предосторожности и ограничивать контакты.

Остальной персонал работает по обычному графику, но с соблюдением дополнительных мер социального дистанцирования. Для передвижения по корпусам разработаны специальные маршруты, позволяющие избегать контактов с проживающими.

Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками, масками, респираторами, антисептиками. Во многом решить эту проблему помогли волонтеры из разных организаций. ЗАО «Август-Бел» очень помогает с поставками дезинфицирующих средств.

Но что-то делают и сами сотрудники. Работник интерната Рита Войцехович, например, помимо своих основных обязанностей на складе занимается в эти дни пошивом масок.

— Мы частично пересмотрели в этих условиях свой бюджет и перенаправили часть средств на приобретение средств индивидуальной защиты для персонала и проживающих, — рассказывает директор интерната. — Отмечу, что наше учреждение обеспечено на данный момент всем необходимым для нормальной жизнедеятельности. Но, тем не менее, рады любой помощи, оказанной от чистого сердца. Мы, например, принимали уже не раз гуманитарные грузы с продуктами питания. И очень благодарны спонсорам за безвозмездную помощь.

В интернате уже несколько месяцев введен запрет на посещение проживающих родственниками, на передачу посылок, гуманитарной помощи. Также максимально минимизированы контакты среди проживающих: не проводятся массовые культурные и спортивные мероприятия, проживающие вообще не выходят за пределы учреждения. Минимальная трудотерапия на свежем воздухе проводится при обеспечении социального дистанцирования.

— Нужно сказать, что все члены коллектива отнеслись к этим мерам с пониманием, — говорит Владимир Римашевский. — Другой реакции и не предполагалось, потому что здесь люди трудятся по велению сердца.

Елена ШАНТЫКО.