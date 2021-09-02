Как изменятся частотные каналы цифрового телевидения?

Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» сообщает, что в рамках реализации «Графика мероприятий по конверсии радиочастот 694-790 МГц и 790-862 МГц», одобренного Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь, что на радиопередающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы.

В одном частотном канале цифрового телевидения осуществляется трансляция набора из нескольких телевизионных программ одновременно. Каждый такой набор называется «мультиплекс». В масштабах страны транслируется три мультиплекса, а именно:

1-й мультиплекс включает открытые телевизионные программы «Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», «Мир», «Россия-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3»;

2-й мультиплекс включает открытую (незакодированную) программу «Беларусь 5» и 18 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»);

3-й мультиплекс включает 19 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»).

В некоторых районах локально осуществляется трансляция региональных мультиплексов, организованных местными телерадиокомпаниями.

Для сохранения возможности просмотра телевизионных программ необходимо перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и т.п.) на новые частотные каналы в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Таблица 1 — Сведения об изменении частотных каналов, радиотелевизионных станциях, охватываемых районах и сроках проведения работ.

№ п.п. Расположение радиотелевизионной передающей станции Охватываемые районы Мультиплекс Существующий частотный канал (частота) Новый частотный канал (частота) Дата перехода на новый частотный канал* Минская область Сентябрь 2021 1 РТПС Колодищи Пуховичский 3-ий 57 (762 МГц) 33 (570 МГц) 14.09.2021

* дата перехода на новый частотный канал может быть изменена. За обновлением информации следите на сайтах РУП «Белтелеком».

Обращаем внимание, что приведенные выше изменения частотных каналов будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или телефонном центре обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» по номеру 123.

Справочная информация:

Ознакомиться с картами охвата территории Республики Беларусь эфирным цифровым телевизионным вещанием можно на сайтах РУП «Белтелеком» по следующим ссылкам:

1-ый мультиплекс: https://www.beltelecom.by/business/tv/map-coverage-in-the-first-multiplex-in-the-dvb-t-standard

2-ой мультиплекс http://zala.by/karta-okhvata

3-ий мультиплекс http://zala.by/karta-okhvata

Региональное ТВ https://www.beltelecom.by/business/tv/regional-digital-tv-broadcasting .

Сведения в таблице указаны на период до 14.09.2021 года. Информация о дальнейшей реализации мероприятий по конверсии радиочастот будет направлена дополнительно.

Александр ФУРСЕВИЧ, директор филиала «Междугородная связь»