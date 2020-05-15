Как милиция работает с гражданами, которые состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции

Уже более полугода каждый третий четверг месяца на базе Пуховичского РОВД проводятся мероприятия, направленные на исправление лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Пуховичского РОВД.

Для проведения таких мероприятий привлекается максимальное количество личного состава подразделений милиции общественной безопасности.

На такие мероприятия приходят от 50 до 80 человек. С каждым из них начальник УИИ Пуховичского РОВД подполковник милиции Павел Комлик, инспекторы УИИ Пуховичского РОВД, субъекты профилактики Пуховичского РИК проводят личные беседы профилактического характера, оказывают помощь в решении бытовых вопросов, вопросов трудоустройства, восстановления утерянных документов.

По результатам каждого проведенного мероприятия в отношении не явившихся лиц проводятся проверки с выяснением причин неявки. Те, кто не явился без уважительных причин, привлекаются к административной ответственности по ч.2, ч.3 ст. 24.12 КоАП Республики Беларусь. Так были привлечены 49 человек данной категории, для некоторых из них такие привлечения станут причиной установления превентивного надзора.

Кроме этого, на профилактические мероприятия приглашаются члены наблюдательной комиссии Пуховичского РИК, ГУ «ТЦСОН», управления по труду, занятости и социальной защите населения. Они рассказывают приглашенным о возможной материальной, психологической помощи, алгоритм решения вопроса получения регистрации на территории района, о возможности трудоустройства. Ежемесячно разъясняются основания снятия с диспансерного учета у врача нарколога, оказание помощи в кодировании от алкогольной зависимости. Демонстрируются тематические фильмы.

Павел КОМЛИК, начальник УИИ Пуховичского РОВД.