Как нас обманывают- доверчивостью пуховчан все чаще пользуются мошенники

Говорят, доброта и радушие возвращается людям. Но, к сожалению, это происходит не всегда. Участь быть обманутыми нередко постигает тех, кто не остается равнодушным к проблемам других и готов прийти на помощь. Добротой таких людей пользуются мошенники.

Не пугает некоторых мошенников и серьезная ответственность: статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество) предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В текущем году по фактам хищения имущества путем мошенничества, совершенным в Пуховичском районе, Следственным комитетом возбуждено 11 уголовных дел, в 2019 году — 25.

Приговором суда Пуховичского района от 12 ноября 2019 года осуждена 27-летняя безработная жительница города Мстиславля Могилевской области, которая, используя сеть Интернет, под предлогом продажи принадлежностей для маникюра, обманным путем, не имея намерения исполнить принятые на себя обязательства, склонила женщину к передаче посредством перевода на банковскую карту денег в сумме 150 рублей.

Виновность обвиняемой в мошенничестве была доказана, и она осуждена по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь к 240 часам общественных работ.

В январе текущего года судом Пуховичского района осужден 36-летний житель нашего района, который, используя доверие граждан, нуждающихся в услугах по производству кладки отопительной печи (камина), а также в работах по строительству дома, «предприимчиво» подошел к решению своих финансовых проблем. Являясь индивидуальным предпринимателем, а также директором двух частных фирм, в период с ноября 2017 по июль 2019 года он путем обмана — под предлогом поставки строительных материалов, производства строительных работ и кладки печей и каминов — заключал договоры и получал предоплату, не собираясь выполнить взятые на себя обязательства. Таким образом завладел денежными средствами 19 граждан в особо крупном размере на общую сумму более 36 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно, в особо крупном размере, и на основании части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

К слову, в отношении этого же гражданина судом рассматривается очередное уголовное дело.

В последнее время получили распространение факты хищения денежных средств с банковских карточек. Следует отметить, что зачастую доступ к счетам предоставляют сами обманутые потерпевшие, сообщая неизвестным лицам индивидуальные номера и иные идентификационные сведения.

Распространены случаи, когда преступники, представляясь друзьями в социальных сетях, скидывают номер банковской карты и просят перечислить на нее деньги, якобы на лечение или в долг. Отыскать таких мошенников крайне сложно.

Виталий ГОЛУБОВИЧ,

прокурор Пуховичского района.