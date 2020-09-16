Как нас обманывают: наш корреспондент столкнулась с интернет-мошенниками

Более 30 уголовных дел возбуждено Пуховичским РОВД по фактам компьютерного мошенничества

Рабочий день традиционно начался с проверки почты. Во входящих было три новых письма. Авторов двух из них я знала, и эти письма с необходимой информацией ждала. И третье письмо сразу настороженности не вызвало, потому что порой мне приходит корреспонденция с новых почтовых ящиков. Поэтому, не задумываясь, я открыла письмо…

Начиналось оно не слишком оптимистично: «У меня для вас плохие новости. Уже несколько месяцев я имею доступ ко всем вашим аккаунтам и страницам. Я наблюдаю за вами, потому что вы посещаете сайты для взрослых…» Далее шел неприкрытый шантаж и требование перевести деньги, чтобы откровенные фото не попали в соцсети. Прилагаемые к письму ссылки я, конечно, нажимать не стала, потому что подобные истории несколько лет назад слышала не однажды. Помнила, что знакомые после подобного хакерского вмешательства только с помощью специалистов «оживили» свои компьютеры.

Но, признаюсь, даже поместив письмо в «спам», я не избавилась от неприятного чувства. Поделилась происходящим с компетентным человеком. «Главное не переходить ни по каким ссылкам, — сказал он. — Рассчитано на тех, кто запаникует и поверит. Двум тысячам пошлют такое письмо, двадцать из них заплатят. На это и надеются»…

Следующий день принес очередную весточку от компьютерных мошенников. В письме, открывать которое я на этот раз не стала вообще, говорилось о том, что мой (несуществующий, к слову) аккаунт взломали (!). Очередную «страшилку» я также удалила, сменив на всякий случай пароли на электронной почте.

Но приключения продолжились. За несколько минут до начала обеденного перерыва раздался телефонный звонок. Номер был незнакомый. Но это никак не вызвало подозрений: кому не звонили с неизвестного номера?

Назвав меня по имени- отчеству, собеседница поинтересовалась, не утеряла ли я случайно свою платежную карту. Получив отрицательный ответ, продолжила:

— А не переводите ли вы сейчас с нее деньги Соколову?

…Я на минуту «зависла». Почему-то сразу вспомнила, что днем ранее рассчитывалась через интернет за заказ мебели. Быть может, Соколов — фамилия владельца компании?.. Но замешательство было сиюминутным: звонят-то мне не из моего банка! Все стало на свои места. И дальше разговор шел по моему сценарию.

— Знаете, а я ведь в другом банке обслуживаюсь,— сказала я.

— А в каком?

— Хотите поговорить об этом по телефону?..

Ответ девушке не понравился, и она перешла к угрозам немедленно заблокировать мои счета, если я не буду следовать инструкциям.

— Вы не блокируйте прямо сейчас, — попросила я. — Я уже иду в банк, и мы на месте разберемся.

— Пока вы придете, мы заблокируем. И месяц вы не сможете пользоваться платежной картой, — заметно занервничала моя собеседница.

— Ну, что делать, — выразительно печально сказала я.— Блокируйте. Только те счета, что в оффшорах, пожалуйста, не трогайте…

Далее последовали короткие гудки…

Определившийся номер, если верить написанному, был эстонским.

Скажу честно, после этого звонка мне снова стало не по себе. Я позвонила оперуполномоченному отдела уголовного розыска криминальной милиции Пуховичского РОВД Виталию Волкевичу: нужно было понять, чем это я так провинилась…

— В последнее время активность компьютерных мошенников просто поражает, — рассказывает Виталий. — Практически ежедневно в РОВД приходят с заявлениями потерпевшие, у которых были похищены с банковских карточек денежные средства. Возбуждено 30 уголовных дел. Суммы хищений самые разные. Не брезгуют мошенники даже 100 рублями. Наиболее распространенные схемы обмана основаны на выманивании персональных данных от имени работников банковских учреждений или под предлогом перевода денег за приобретение товара.

Схемы работы компьютерных «воров» все те же: вам звонят и сообщают, что с вашей картой что-то не так. К примеру, говорят, что прямо сейчас с нее списываются средства, поэтому срочно нужно ввести верификационный код, чтобы остановить процесс. Человек может запаниковать и озвучить данные карты. Все просто. Но также просто противостоять таким угрозам. Нужно понимать, что служба безопасности банков не может требовать у вас по телефону данные вашей карты. Поэтому будьте внимательны и соблюдайте элементарные меры предосторожности, помните, что для хищения средств наличие самой платежной карты необязательно — достаточно знать ее реквизиты.

Значит, ни под каким предлогом не сообщайте их никому. А также не сообщайте данные, полученные в виде SMS-сообщений: сеансовые пароли, коды авторизации, пароль 3D Seсure и т.д., скрывайте трехзначный номер на оборотной стороне карты (CVV/CVC), предварительно сохранив его для себя.

Виталий Волкевич рассказал также о том, что в последнее время немало обманутых людей появилось среди тех, кто часто делает онлайн-покупки. К интернет-магазинам, и правда, мы привыкаем с каждым днем все больше. Это очень удобно, когда, не выходя из дома, ты выбираешь нужный товар, который тебе доставят прямо к двери.

— Покупатели заходят на сайт, который выглядит как обычный, надежный, которому пользователи доверяют. Поэтому люди спокойно вводят свои данные. А на самом деле это может быть фейковый сайт, отличающийся от настоящего одной буквой в строке. Когда человек попадает на ложный сайт, мошенник незаметно для владельца карты похищает передаваемые им данные. Так вы оказываетесь в ловушке. К слову, антивирусные программы могут предупредить пользователей о вредоносном содержимом сайта и даже заблокировать к нему доступ.

Впоследнее время в интернете активизировались мошенники, которые выдают себя за «Куфар» — популярный сайт объявлений, через который можно продавать и покупать вещи.

Суть схем обмана в том, что мошенники выступают в роли продавцов или покупателей, которые в процессе общения предлагают будущей жертве пройти по ссылке на поддельный сайт, где нужно вводить данные карты. Так мошенники получают доступ к карте.

Система безопасности «Куфара» блокирует и ссылки на поддельные сайты, которые используются для кражи данных карточек и пользователей, которые их рассылают. Но тогда мошенники отправляют ссылки своим жертвам в Viber, Telegram, WhatsApp или соцсетях. Поэтому стараются перевести общение туда. Нельзя поддаваться на эти провокации и уходить с сайта в мессенджеры или соцсети. Еще лучше использовать для оплаты официальное мобильное приложение «Куфара».

Подобные случаи фиксировались и с другими интернет-магазинами. Поэтому не стоит посещать сомнительные интернет-ресурсы, оставлять там свои персональные данные: номер паспорта, личный номер, мобильный телефон, адрес проживания, тем более, «логин» и «пароль» доступа к системе «Интернет-банкинг».

Желательно иметь отдельную карту для онлайн-покупок, где не будут храниться большие суммы. Не забывайте активировать услугу 3D Seсure. Установите лимиты на максимальные суммы операций и подключите SMS-оповещение о проведении операций по карте, чтобы тут же узнать о списании средств. Если же это произошло без вашего участия, нужно как можно быстрее заблокировать карту в банке и обратиться в милицию.

Елена ИВАНОВА.