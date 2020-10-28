Как нас обманывают — печальный опыт нашей коллеги заказать шкаф-купе

Для того, чтобы почувствовать себя дятлом, который пытается достучаться до правды, нужно всего лишь: а) захотеть в неподходящее время заменить старый шкаф на современный шкаф-купе, б) заказать его в ЧТУП «Сруб2010» из Могилева.

Затем вы скорее всего: а) в первые же минуты столкнетесь с обманом (правда, узнаете об этом слишком поздно), б) превратитесь в человека, который каждый свой день будет начинать с переписки с ответственными (а по факту — с безответственными) лицами, пытаясь добиться того, чтобы ваш заказ был выполнен в соответствии с условиями договора.

А теперь подробнее.

Наверное, большинство из нас сталкивались по жизни с предприятиями и частными фирмами, которые оказывают услуги по изготовлению окон, дверей, мебели и т.п. Так бывает, что либо готовое не подходит вам по размеру, либо хочется чего-то такого, что выходит за рамки типового. Я не раз пользовалась услугами частников, когда ставила рамы на балконе, заказывала двери, кухню, прихожую. Если честно, то абсолютно гладкими истории сотрудничества назвать было бы сложно, но теперь понимаю, что все это были просто цветочки. А вот могилевская фирма «Сруб2010» побила все мыслимые рекорды. Рассказывая эту историю, я не ставлю цели пожаловаться. Хочется предостеречь других от тех ошибок, которые сделала я, будучи уверенной в силу профессиональной информированности, что не сделаю подобного никогда…

Началось все классически: интернет, знакомство с множеством предложений от самых разных компаний и частных лиц. Выбрала для себя четыре варианта. Первыми откликнулись из интернет-магазина «Ария. Бел». Но разговор наш был коротким: меня сразу не устроили обещанные сроки (месяц). Показалось, что ждать целый месяц изготовления двух дверей и одной боковой стенки — это слишком. И вот тут начался обман. Диспетчер меня не уговаривала, но сказала, что завтра «абсолютно случайно» дизайнер будет в Марьиной Горке, поэтому он может приехать и обсчитать шкаф, который обойдется совсем недорого. Я без особого энтузиазма согласилась, раз это им несложно, но сразу сказала, что буду рассматривать другие варианты.

На следующий день приехал дизайнер, которому я повторила свои намерения. И тут я узнала, что он совсем не случайно, а целенаправленно отмотал без малого 200 километров. Из уважения я продолжила разговор. И тут, к моему несчастью, у него в сумке оказался именно тот вариант материала, который я до сих пор не находила. Но целый месяц ждать?! Дизайнер пообещал, что при условии составления дополнительного соглашения к договору и стопроцентной предоплате я смогу получить шкаф за две недели. Ну, и замечательно! Давайте работать! Вот и получилось, что я заказала шкаф у тех, кому сразу отказала.

Работа строилась, на первый взгляд, без подвоха. Прямо на месте оказалась необходимая оргтехника (солидно!). Составили и распечатали договор. Я внесла небольшую предоплату. Через день перечислила всю сумму на счет фирмы и получила вскоре заказное письмо с дополнительным соглашением. Вроде все было хорошо.

По истечении двух недель мы разобрали старый шкаф и стали ждать звонка. Звонок состоялся с небольшим опозданием. Мне сообщили, что створки случайно выполнили не по проекту, и если меня такой вариант не устраивает, то через два дня их переделают. Хорошо. Что поделать, если человеческий фактор никто не исключал. Я потерплю. Ругаться я не была намерена.

Но два дня превратились в две недели переписки. И по их истечении мне, наконец, пообещали доставить створки. Однако сделали это именно в то время, которое я за несколько дней в переписке обозначила как нежелательное, потому что я не могла принять товар. Пришлось обратиться к соседям, войдя в положение (к слову, уже не первый раз на тот момент) работников ЧТУП «Сруб2010».

Вечером, попав домой, первое, что я увидела, были створки, которые определенно не соответствовали проекту. Я испытала шок. Две недели ожидания закончились доставкой дверей, выполненных ошибочно. Как это могло получиться? Значит, двери не переделывались, а просто стояли. А потом еще и были доставлены! Каков расчет? Что я забыла и не замечу разницы? При этом дни шли, но никого, похоже, не волновало, что по договору за просрочку фирме «капает» пеня. Что тут говорить о заказчике, который месяц живет без шкафа…

Начались новые переговоры… Они заканчивались сброшенными или проигнорированными звонками, непонятными ответами, пустыми обещаниями. В конце концов, я поняла, что крепко попала. Очень хотелось побеседовать с директором предприятия и рассказать о том, что творят подчиненные, но контактов руководителя на сайте и в договоре не было. Почему я не подумала об этом заранее? Не знаю. Верила, что все будет хорошо, ведь каждый сегодня, на мой взгляд, должен бороться за репутацию. Оказалось, что нет, не каждый. И руководитель, очевидно, просто решил уйти в тень, чтобы не вести разговоры с разъяренными клиентами. А они точно были и есть: когда я находилась в поисках номера телефона, я нашла много негативных отзывов о работе ЧТУП «Сруб2010» и с ужасом подумала о том, что выбраться из ситуации по-доброму уже не получится. Потому сразу совет: читайте отзывы не на сайте предприятия.

Далее я позвонила в отдел экономики Могилевского облисполкома, где мне дали совет обратиться за защитой своих прав в общество по защите прав потребителей. Я об этом предупредила диспетчера предприятия и заместителя директора. Составила и отправила им досудебную претензию. И подождала еще неделю. Время прошло, но звонить и выполнять обязательства никто не торопился. И если бы я сама не звонила и не писала, то даже пустых обещаний не было бы.

Установить шкаф получилось со второй попытки. Но, если честно, нужна была и третья, так как установщик не смог собрать «пазлы» в соответствии с проектом.

Не знаю пока, когда и чем закончится эта история, но еще до ее окончания хочу сказать, что самой большой глупостью может быть перечисление полной стоимости за оказанные услуги. Далее недобросовестный производитель просто теряет всякий интерес работать с вами согласно обещаниям.

Жаль, что есть такие компании, которые столь непорядочно относятся к клиентам. Хочется пожелать всем не оказаться в подобной ситуации. Впрочем, нет, не всем: пусть хотя бы раз в ней окажется тот, кто сам создает такие ситуации…

Елена ШАНТЫКО.