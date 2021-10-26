Как не допустить загораний в доме?

Возникновение загораний в жилых домах часто связано с электричеством. Причиной может быть нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неисправности или изношенность электрической сети.

По данным статистики, электропроводка является наиболее пожароопасным видом электроустановок. Наиболее распространенными причинами пожарной опасности электропроводки являются перегрузки и короткие замыкания и, как следствие, — возникновение пожара.

Кроме того, еще один источник пожарной опасности в доме, связанный с электричеством, — это электроприборы. Жизнь современного человека трудно представить без них, поэтому необходимо помнить о том, что всегда имеется опасность возникновения пожара по причине короткого замыкания в сети.

Не редкость, когда в помещении появляется запах горящей проводки. В большинстве случаев речь идет о домах старой постройки. Однако данная проблема может возникнуть и в новых домах, если неправильно проведен монтаж, подобрано оборудование или использовались некачественные кабельные проводники. При возникновении такой ситуации главное — не медлить и сразу же предпринять соответствующие действия.

Что же делать? Первое: необходимо обесточить дом или квартиру. Решение вопроса — отключение автоматического выключателя. При наличии старой проводки и счетчиков выкручиваем пробки. Следующий шаг — проверка всех электроприборов в доме и отключение их от розеток.

Отметим, что часто причиной возгорания является бытовая техника. Именно поэтому необходимо осмотреть СВЧ-печи, холодильники, телевизоры и т.д. Также, при соответствующей локализации запаха, стоит проверить и проводку возле потолочного светильника.

В случае невозможности определить по запаху источник возгорания осмотрите зрительно комнаты, их стены, места подключения электроприборов, удлинители. Так, например, может загореться автоматический выключатель или розетка. Если это произошло, то просто необходимо предпринять действия по ремонту. Конечно, вызов электрика — самое правильное решение. Но проверить все самостоятельно предварительно все-таки стоит, так как с большой вероятностью источником задымленности будет бытовая техника, которую для устранения проблемы необходимо всего лишь выключить.

При наличии опасности воспламенения звоните в МЧС по телефонам 101 либо 112. Если ничего опасного и страшного не произошло, правильным будет позвонить в ЖЭУ и позвать специалиста.

Напоминаем некоторые меры предосторожности при эксплуатации электрических приборов.

Запрещается:

— эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

— пользоваться розетками с повреждениями;

— пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

— использовать самодельные электронагревательные приборы, особенно большой мощности, на которую электросеть дома не рассчитана;

— оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

— размещать у электрощитов горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

— использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

Пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:

— правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;

— соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов, кабелей и труб допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;

— правильным выбором электрозащиты;

— монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.

Помните! Соблюдение правил безопасности поможет сберечь вашу жизнь и здоровье, а также сохранить имущество.

Пуховичский РОЧС.