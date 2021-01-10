Как не платить транспортный налог в 2021-м. Рассказываем на примерах

С нового года в Беларуси введен новый республиканский налог — транспортный. Этих изменений автомобилисты ждали около двух лет. Разобрались, кому платить не нужно, что делать с «подснежниками» и аварийными машинами.

Ранее водители перед прохождением техосмотра уплачивали госпошлину за выдачу разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении. Размер пошлины зависел от назначения, веса транспортного средства, а также от того, на какой период выдается допуск (в зависимости от возраста автомобиля на 1 год или на 2 года). В итоге суммы получались приличными, и многие автовладельцы попросту игнорировали это обязательство. Штраф же за отсутствие техосмотра по сравнению с госпошлиной был небольшим, и его наложение являлось делом случая: остановит вас госавтоинспектор или нет.

Кто будет платить налог?

Плательщиками налога будут являться организации и физические лица (в том числе, зарегистрированные как ИП). Налогом же будут облагаться автомобили, зарегистрированные в ГАИ МВД (за исключением электромобилей; транспортных средств, зарегистрированных до 1991 года; автомобилей медицинской помощи).

Хорошая новость: если вы не используете свой автомобиль и, соответственно, не хотите уплачивать налог, вам нужно будет снять его с учета в ГАИ до 1 июля этого года. Так что времени для того, чтобы определиться, что же дальше делать, нам предоставили достаточно.

Что делать с автохламом?

Если вы являетесь владельцем автомобиля, но не пользуетесь им, а отдали по доверенности в пользование другому лицу, платить налог будете вы. В ГАИ ваш автомобиль зарегистрирован на вас. Такие же проблемы могут возникнуть у владельцев старых автомобилей, зарегистрированных после 1991 года, аварийных машин, которые стоят в гаражах или на стоянках и не используются. От таких автомобилей нужно избавиться не только физически, но и снять их с учета.

Если я оплатил пошлину в прошлом году?

Не забыло государство и о добросовестных плательщиках государственной пошлины в прошлых периодах. Они начнут платить налог только с того периода, когда закончится техосмотр на их автомобиль. Например, вы прошли гостехосмотр в мае 2020 года, сертификат о прохождении вам выдан на год. Налог будет исчислен, начиная с июня 2021 года, то есть за 7 месяцев текущего года.

Как рассчитывается сумма?

Рассчитывать сумму налога самим не придется, за вас это сделают налоговые органы на основании представленных им сведений о зарегистрированных транспортных средствах. Поэтому проверьте свои документы и приведите их в порядок, чтобы к 1 сентября 2021 года для вас не стало сюрпризом присланное из налоговой уведомление об уплате налога. Оплатить госпошлину необходимо до 15 ноября 2022 года.

Если же все-таки у вас есть автомобиль, вы им пользуетесь, он зарегистрирован на вас, но по какой-то причине на 1 января 2021 года у вас отсутствует разрешение на допуск к участию в дорожном движении (гостехосмотр), вам необходимо произвести авансовый платеж в размере 1 базовой величины за каждый автомобиль до 15 декабря 2021 года.

Что же касается размера самого налога, его сделали фиксированным для каждой категории транспортного средства. Как и ранее, основная градация происходит, исходя из назначения авто и его веса. Правда, разделение по весу стало более расширенным для физлиц. Например, за среднестатистический легковой автомобиль от 1,75 до 2 тонн нужно будет выложить 102,00 рубля. Для сравнения: в прошлом году при таких же параметрах нужно было 6 базовых величин, что составляло 162,00 рубля. А если допуск выдавался на 2 года, сумма удваивалась.

Получается, одни плюсы?

В итоге налоговая нагрузка на автовладельцев уменьшилась. Уплата пошлины станет плановой и одинаковой для всех. Оплатить налог можно будет в течение 10 месяцев следующего года в любое удобное время. Владельцы автомобилей возрастом до 10 лет выиграют вдвойне. Такое изменение не может не радовать, а гостехосмотр станет проходить гораздо большее количество автовладельцев, ведь стоимость его прохождения сейчас будет практически равна штрафным санкциям за его отсутствие. С принятием этих изменений на дорогах страны должно стать более безопасно и комфортно. Надеемся, улучшится и качество транспортных артерий, ведь общая сумма налоговых сборов, поступающих в бюджет, увеличится.

Источник: Млын.бай