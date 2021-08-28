Как не стать жертвой киберпреступлений?

Стремительное развитие высоких технологий повлекло их проникновение во все сферы жизни человека. Зачастую, этим обстоятельством и доверчивостью граждан пользуются различные злоумышленники. В Республике Беларусь отмечается ежегодный рост преступлений, связанных с хищением денежных средств у физических лиц, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Большинство данных преступлений совершается с использованием сотовой связи и сети Интернет. Так, преступник может позвонить человеку, являющемуся пользователем банковской карты, и под видом сотрудника службы поддержки или службы безопасности банка выведать пароль от банковской карты или иную информацию, позволяющую списать денежные средства с банковской карточки без ведома владельца.

Прокуратура Пуховичского района рекомендует придерживаться простых правил, которые помогут Вам не стать жертвой киберпреступников:

— никому не сообщайте ПИН-код и номер банковской карточки;

— не используйте один пароль для всех интернет-ресурсов;

— поставьте лимит на сумму списаний или перевода в личном кабинете банка;

— не переводите денежные средства на счета незнакомых лиц;

— не размещайте в открытом доступе и не передавайте третьим лицам информацию личного характера.

Помните, что мошенники специально вызывают чувство тревоги за денежные средства, чтобы заставить Вас действовать быстро и неосмотрительно.

Владимир Савицкий, старший помощник прокурора

Пуховичского района, юрист 1 класса