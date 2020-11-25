Как «не заболеть за компанию» — рекомендации главного санитарного врача района

Уже ни для кого не секрет, что коронавирусная инфекция очень контагиозна, легко передается от человека человеку, поэтому «болеть за компанию» приходится чаще, чем нам бы этого хотелось. По этой причине болеют и целыми семьями, и группами людей, которые продолжительно контактируют друг с другом на работе или на учебе.

Избежать заражения действительно сложно, но вполне возможно. Есть немало случаев, когда переболел только один член семьи или один член трудового коллектива.

О том, какие нужно принять меры, если вы оказались на одной территории с заболевшим человеком или тем, кто является контактом первого уровня, чтобы уберечь себя или кого-то другого от заражения, рассказывает главный санитарный врач района Елена Пархимчик:

— Известно, что к инфицированию коронавирусной инфекцией приводит длительный (более 15 минут) контакт с зараженным человеком или тем, кто еще не заболел, но уже находится в инкубационном периоде. Инфицирование происходит в результате выделения микрочастиц во время кашля, чихания, при разговоре.

Доказано также, что еще чаще заражение происходит по причине контакта руками с зараженной поверхностью, а затем прикосновения к глазам, носу или рту.

Зная это, мы можем постараться предпринять адекватные меры и преградить путь вирусу.

Первое, что нужно делать, — постоянно следить за руками. Используйте в обязательном порядке санитайзер каждый раз после того, как коснулись поверхности, к которой прикасались заболевшие. Открыли двери, закрыли двери, нажали выключатель, взяли телефон, пульт или любой другой предмет и т.п. — вам в помощь антисептик.

Помните, что нельзя трогать лицо руками. Это правило важно всегда держать в голове, ведь по статистике, не задумываясь и не замечая того, мы прикасаемся к лицу до 90 раз в день.

Эта цифра, правда, говорит нам и о том, что постоянно контролировать прикосновения очень трудно. Поэтому носите маску: она будет защищать вас прежде всего от прикосновений.

Еще одно правило — соблюдение социальной дистанции. Держите дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Это не очень сложно, но чрезвычайно эффективно.

Если возможно, следует изолировать больного в отдельной комнате. Когда нужно выйти из нее, чтобы, например, покушать, сначала он должен помыть (продезинфицировать) руки и надеть маску. Затем после еды все поверхности, до которых заболевший дотронулся, продезинфицируйте.

Все члены семьи должны жить по этим правилам. И тогда вероятность инфицирования можно свести к минимуму и даже к нулю.

Елена ШАНТЫКО.