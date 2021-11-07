Как носить маски детям?

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют: дети в возрасте 5 лет и младше не должны носить маски. Малыши не способны самостоятельно соблюдать правила ношения масок.

Решения о необходимости ношения масок детьми в возрасте 6–11 лет должны приниматься с учетом того, происходит ли в районе проживания ребенка широкомасштабная передача инфекции, способен ли ребенок безопасно и правильно пользоваться маской, есть ли возможность замены масок и контроля со стороны взрослых.

Важны также специфические особенности среды пребывания ребенка и возможность его взаимодействия с людьми, подвергающимися высокому риску тяжелого течения болезни, в частности, с пожилыми людьми.

Дети в возрасте от 12 лет и старше должны пользоваться масками на одинаковых со взрослыми условиях.