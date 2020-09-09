Как обеспечиваются перевозки опасных грузов в Минской области

За 8 месяцев 2020 года на территории Минской области Госпромнадзором проведено 21 мероприятие технического (технологического, поверочного) характера в 6 местах погрузки, выгрузки опасных грузов в автоцистерны: РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» мини-наливной терминал при АЗС № 23 г.Несвиж, РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» г.Фаниполь, РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» склад хранения нефтепродуктов № 2 г.Борисов, ОАО «Пуховичинефтепродукт» г.Марьина Горка, РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» склад хранения нефтепродуктов № 4 г.Слуцк, РУП «Беларуснефть-Минскоблнефтепродукт» склад хранения № 3 г.Молодечно. Проведены мероприятия в отношении 62 субъектов перевозки опасных грузов, где подверглись проверке 66 транспортных средств. В ходе мероприятий осуществлены осмотры объектов перевозки опасных грузов на предмет их технического состояния, оснащения, оформления документации, соблюдения маршрута следования, выявлено 344 нарушений требований правил безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь.

Наиболее распространенные нарушения: при движении автоцистерны не обеспечивается требуемое касание заземляющей цепочки (ленты) с дорогой; у водителей в папке отсутствуют письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ, условия безопасной перевозки конкретного опасного груза, копии документов, подтверждающих проведение периодических или промежуточных испытаний (проверок), а также технического диагностирования цистерн; на огнетушителях отсутствуют таблички с указанием даты установи и даты следующей проверки; отсутствуют заглушки на рукавах для предотвращения вытекания остатков опасного груза; транспортное средство не укомплектовано дренажной ловушкой, противооткатными упорами.

В ходе осмотров водителям транспортных средств указано на недопустимость выявленных нарушений, некоторые нарушения устранены на месте. Руководству предприятий-владельцев транспортных средств, в ходе осмотра которых выявлены нарушения, выданы предписания об устранении нарушений в установленные сроки.

Владимир Шавлюкевич, ведущий государственный инспектор отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора.