Как обманули жительницу поселка Свислочь?

Сначала — договор, потом — работа.

Это правило не учла жительница поселка Свислочь, обратившись в фирму по ремонту окон.

Дело, в общем-то, житейское. У жительницы поселка Свислочь возникла небольшая проблема: в квартире стало плохо закрываться одно из окон ПВХ, и она попыталась эту проблему решить. История получилась поучительная…

Как рассказала женщина, объявление о ремонте окон ПВХ она увидела во дворе и по указанному в нем телефону позвонила с просьбой посмотреть, что с ее окном не так, оценить, какой ремонт требуется. Представители «фирмы» с визитом не затягивали. Причем, чтобы выполнить, в общем-то, простую для мастера работу, пришли сразу несколько человек. Двое сразу же прошли с хозяйкой на кухню: один стал заполнять документы, а другой что-то рассказывать. Остальные якобы в это время осматривали и ремонтировали все окна. Но так ли это было, — хозяйка не видела.

Нет, история эта, в общем-то, не детективная. Несмотря на то, что по комнатам без присмотра ходили посторонние люди, из квартиры ничего не пропало, как можно было бы подумать. Визитеры все сделали намного изящней: они составили вполне легальные документы, в которых прописали, какую сумму им должна женщина за проделанную работу. А она, не вникая (что, в общем-то, тоже дело житейское), эти бумаги подписала. И опешила только тогда, когда сумму за оказанные услуги озвучили — 300 долларов США! Хозяйка заплатила, попросив деньги у внука: своих в запасе не было. А потом одумалась. За что?! Ведь первоначально речь шла о том, чтобы мастер просто посмотрел одно окно, а не все, и оценил объем работ! Даже о самом ремонте не договаривались! К слову, его и не сделали, хоть в документах и прописали. Проблемы, какие были, такие и остались. Но даже если бы все сделали на совесть, женщине по факту навязали услуги, о которых она не просила!

В нашем телефонном разговоре героиня этой истории сама перечислила мне, что она не сделала из того, что следовало бы. Прежде, чем визитеры разошлись по квартире, не обсудила с ними, что конкретно ей нужно. Не настояла на том, чтобы они посмотрели только одно неисправное окно. Не уточнила хотя бы приблизительную стоимость работ. Не увидела, что каждый из мастеров делал с ее окнами. И главное, подписала документы, не вчитываясь в них!

Сразу скажу — хитро придумано. Кто-то отвлекал хозяйку, чтобы она не видела, что конкретно делалось, и не могла аргументированно доказать, что работы не проводились. Кто-то изображал деятельность.

В итоге официальные документы подписаны добровольно, и в суд идти не с чем, ведь свидетелей не было.

К слову, благодаря настойчивости героини этой истории, для нее все закончилось хорошо: деньги свои она вернула. Но, понятно, не у всех так получится. Поэтому самый простой совет от специалистов в области защиты прав потребителей: обязательно подписывайте договоры на оказание услуг, и делайте это до того, как в вашей квартире или доме посторонние люди приступят к выполнению нужных вам работ. Сначала подробный договор — затем услуги! Чтобы не было сюрпризов, и свои права в случае разногласий можно было бы отстоять.

Наталья ПАРХОМЧИК.