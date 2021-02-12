Как определить, что у вас новый штамм коронавируса: 4 главных симптома

Есть несколько важных моментов, на которые надо обратить внимание, пишет российское агентство РИА Новости.

На начальной стадии новый штамм коронавируса трудно обнаружить. Но есть четыре главных симптома, по которым можно определить, что человек заболел COVID-19. Об этом рассказал главный фармацевт компании Medicine Direct Хуссейн Абдех.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на следующие симптомы: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса.

Кроме того, свидетельством того, что у человека коронавирус, может быть сильная усталость без явной причины.

Ранее доктор Мясников назвал возможное количество переболевших COVID-19 в мире.

Источник: МЛЫН.BY.