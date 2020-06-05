Как победить страхи — советы психолога

В условиях эпидемии коронавируса мы очень много говорим о необходимости соблюдения мер гигиены и социальном дистанцировании. Но кроме этих важных моментов, не стоит забывать и о своем психологическом здоровье, ведь на фоне излишней обеспокоенности может развиться патологический страх перед микробами, бактериями, нечистотой, загрязнением и инфекцией.

Страх выйти на улицу, пересечься с человеком ближе, чем хотел бы, паника от того, что в кармане нет антисептика, в СМИ пишут страшные вещи… Уверена, что кто-то испытывал подобные чувства.

— И это не удивительно: такие страхи — защитная реакция нашей психики от глобального страха перед миром и жизнью, — говорит психолог Пуховичского социально-педагогического центра Маргарита Слотина. — Но высокая тревожность может привести ко многим физическим проблемам: от головных болей до серьезных психосоматических заболеваний.

Любая фобия коварна: она вызывает депрессию, а депрессивное состояние провоцирует выделение в организме гормонов, подавляющих иммунитет человека. Это в свою очередь приводит к нервозности, к обострению хронических заболеваний и увеличивает возможность заболеть новыми. Рекомендую вам в эти дни выбрать для себя максимально компетентный источник информации и черпать ее там, не выискивая лишние «страшилки». Скажите себе: «Я не могу поменять многое в этой ситуации, но я знаю, что есть моя часть ответственности, и лично я могу что-то сделать для себя и окружающих. Я, например, могу носить маску, часто мыть руки, пользоваться антисептиком, исключить длительное общение с людьми и так далее». Чтобы отвлечься от сильных эмоций, попробуйте просто глубоко подышать, посмотреть в окно на красивый пейзаж, включить любимый или новый сериал, поиграть с близкими в настольные игры… Найдите то, что поможет перенаправить тревожные мысли.

Елена ИВАНОВА.