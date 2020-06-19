Как подарить имущество расскажет нотариус

В договоре дарения присутствуют две стороны: даритель и одаряемый. Как правило, дарение происходит между близкими лицами. Вместе с тем, сторонами в договоре дарения могут выступать и другие граждане, и даже юридические лица. Основным признаком такого договора является безвозмездность. При наличии встречной передачи вещи (права, встречного обязательства) договор дарением не признается.

Чтобы договор дарения состоялся, необходимо волеизъявление обеих сторон. Это значит, что дарение может иметь место лишь при жизни дарителя.

При удостоверении договора дарения недвижимости требуется письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи собственника жилого помещения, которые проживают совместно с ним и имеют право пользования жилым помещением.

Дарение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченные в дееспособности члены семьи собственника, а также в случае, если эти лица принимали участие в приватизации отчуждаемого жилого помещения, допускается только с согласия органа опеки и попечительства.

В договоре дарения доли в праве на имущество, которое находится в общей совместной собственности, может (или, в зависимости от обстоятельств, даже должен) быть определен порядок пользования жилым домом, квартирой. В случае, если отчуждаемый объект расположен на земельном участке, — также порядок пользования земельным участком.

Если участниками сделки дарения являются не все участники долевой собственности, то порядок пользования определяется в соглашении, заключаемом впоследствии между всеми участниками долевой собственности.

Рассмотрим ситуацию, когда даритель является собственником недвижимого имущества (пусть это будет квартира) и хочет подарить ее кому-нибудь. Составим алгоритм действий.

Во-первых, даритель должен быть дееспособным. В случае, если ему уже исполнилось 14 лет, но нет 18 лет, он совершает дарение только с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). При этом для оформления дарения понадобится предварительное разрешение (согласие на дарение) органа опеки и попечительства.

Во-вторых, договор, который даритель собирается оформить, должен быть удостоверен нотариусом либо регистратором (работником территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним). Итак, даритель может обратиться:

— либо в нотариальную контору или к нотариусу бюро по месту нахождения недвижимого имущества;

— либо в соответствующую территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Как правило, гражданам лучше обращаться в нотариальные конторы, поскольку это и привычно, и просто (помните, что нотариус самостоятельно запрашивает документы, необходимые для удостоверения договора дарения, по принципу «одного окна»).

Не стесняйтесь спросить у нотариуса обо всем, что вас интересует и касается содержания договора.

В-третьих, необходимо произвести государственную регистрацию такого договора.

Это значит, что одаряемому (либо дарителю) следует обратиться в соответствующую территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для регистрации договора и перехода права собственности на недвижимое имущество. Одаряемый становится новым собственником недвижимого имущества только после государственной регистрации договора и перехода права собственности!

Ирина ДЫМОВА,

нотариус.