Как поддержать молодежь? Ответ искали представители крупнейших общественных организаций района

По инициативе районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» в формате открытого диалога прошла встреча представителей крупнейших общественных организаций региона. Они собрались за «круглым столом», чтобы обсудить насущные проблемы в общественной жизни, направления совместной деятельности.

На встречу также пригласили члена молодежного парламента, работающего при Национальном собрании Республики Беларусь, руководителя народного семейного ансамбля «Живица» Борского сельского Дома культуры Юрия Кривошея. К нему, к слову, возникло немало вопросов. Участников мероприятия интересовало, над развитием каких направлений в настоящее время работает молодежный парламент.

Юрий рассказал, что он вошел в состав постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. В настоящее время работа комиссии идет в онлайн-формате. Обсуждаются самые различные вопросы. Например, из Министерства образования поступило предложение подумать над возможными изменениями в организации централизованного тестирования. Обсуждали и вариант поступления в вузы, при котором абитуриенты могут подавать документы сразу в два учебных заведения. Возникла идея, которая, по мнению членов молодежного парламента, поможет учащимся 9-11-х классов определиться с профессиональным выбором. Члены комиссии, в состав которой входит Юрий, работают над проектом, в рамках которого старшие школьники могли бы на зимних и весенних каникулах вместе со студентами посещать занятия в вузах по выбранным специальностям, чтобы понять, насколько им это интересно, и в дальнейшем не сделать ошибок в плане выбора профессии. Пока все перечисленные вопросы находятся в стадии обсуждения, но в перспективе что-то из этого может стать реальностью.

Зашел разговор и о льготах, которые могут быть предоставлены работающей молодежи. Первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Елена Мазаник поинтересовалась у председателя районного объединения профсоюзов Людмилы Гулякевич, реально ли сделать более содержательными посвященные молодежи разделы коллективных договоров. Людмила Федоровна заметила, что написать можно все, что пожелаешь. Но надо понимать, реально ли выполнить написанное, исходя из финансовых и других возможностей организации. Нужно помнить, что в коллективных договорах предприятий прописано немало гарантий работникам, которые касаются и молодежи.

Участники открытого диалога подчеркнули, что члены общественных организаций совместно проводят немало интересных дел. Вместе мы можем многое.

На осень был анонсирован открытый диалог в более широком формате.

Наталья ПАРХОМЧИК.