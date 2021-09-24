Как подготовиться к представлению форм ПУ-3 за третий квартал 2021 года?

1) обновить версию «Ввод ДПУ»;

2) на всех сотрудников, принятых или уволенных в третьем квартале, представить формы ПУ-2 (с 01.07.2021 в новом формате);

3) на застрахованных лиц, у которых изменились анкетные данные, представить формы ПУ-1;

4) заплатить взносы за отчетный квартал и представить отчет 4-фонд за январь-сентябрь 2021 года.

По всем вопросам, касающимся представления документов персонифицированного учета, можно обращаться в Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по адресу ул. Ленинская, 46, г. М. Горка, 222811. Телефоны 8 (01713) 35787, 35882, 35060, 35559, 60809, 60810.