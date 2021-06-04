Как покупки в онлайн-магазине заставили задуматься о спасении планеты

Последняя моя Е-доставка из Евроопта была достаточно большой: за время жизни в условиях пандемии привычка по любому поводу идти в магазин изменилась в пользу редких, но более объемных в плане покупок визитов в магазины. А иногда и их заменяю на онлайн-покупки. Поэтому заказ состоял почти из трех десятков наименований. Это были и продукты, и предметы

бытовой химии, и товары для дома и дачи. В общем, чего уж там: засиделась я в тот раз в интернет-магазине! Так засиделась, что поднимали заказ в квартиру сразу два человека.

К чему вам такие подробности про мои покупки? К тому, что именно этот заказ заставил меня задуматься: популярные ныне экотренды на тему «жизнь без пластика» определенно родились не на пустом месте. Когда я выставила все мои покупки на стол, я пришла в ужас от того, как много я приобрела пластика, не желая этого. Упаковка минеральной воды (6 пластиковых бутылок в полиэтиленовой пленке), средства для мытья посуды и чистящие средства для ванной (расфасованы в пластик и каждое — в полиэтиленовом пакете), мясные наборы, фасованные в пластиковые контейнеры, крупа в бумажном (!) пакете, но также упакована дополнительно в полиэтилен. В отдельных пакетах и пакетиках привезли овощи. В пластиковых бутылках были и молочные продукты. И вот венец истории: в отдельном пакете две детские карточки для игр… В общем, пластик на пластике и в пластике… Такова реальность.

Да, без одноразовых контейнеров, баночек, пакетов, стаканчиков, трубочек и т.п. сложно представить современную жизнь. Безусловно, одноразовые вещи удобны и экономят нам много времени и сил. Но, облегчая свое сиюминутное существование, мы хороним в прямом смысле свое будущее под грудами пластика, большинство которого даже не перерабатывается, а сотнями лет разлагается на полигонах, отравляя жизнь всей планеты.

Задумайтесь, американские ученые доказали, что микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83 процентах этих образцов ученые обнаружили микропластик.

И такие факты заставляют задуматься над тем, что все же нам важнее: привычки или здоровье, которое не менее чем на 20 процентов зависит от состояния окружающей среды. Ответ на вопрос очевиден. Значит, цивилизованный мир постепенно должен будет отказываться от пластика. И уже делает это, хотя полный отказ от него выглядит малореальным. И это понятно: удобство порой слишком очевидно.

— Мне удобнее купить воду в пластике, чтобы сумка была легче,— говорит мой знакомый.— И еду («ссобойки») удобнее носить в пластмассовых контейнерах. Пакет я, наверное, в магазине купил бы бумажный, но он стоит дороже и, скорее всего, будет одноразовым. А что можно реально сделать, если практически во всем мы лишены выбора. Где, к примеру, вам в тканевый мешок развесят сахар, соль, макароны? Это все изначально уже расфасовано в полиэтилен. И в нем все: начиная от кусочка мыла, таблеток, подгузников, молока-кефира-сметаны и других продуктов. Так что проблема с пластиком — не личная проблема. Она глобальная. А потому решать ее нужно на государственном уровне. Энтузиазм отдельных людей так и останется энтузиазмом. Некоторые все же пробуют изменить мир к лучшему, но без поддержки не смогут это сделать никогда.

Да, хотела бы я поспорить, но не стану, потому что знаю, как непросто заморачиваться на ведении дружественного экологии образа жизни. Приведу пример еще одного знакомого, который не отчаивается, а старается, как может, улучшить наш мир.

— Первый мой шаг против пластика был таким: я почти на 100 процентов отказался от полиэтиленовых пакетов,— рассказывает Иван.— Купил с десяток тканевых и оставил их на работе, в машине (чтоб всегда под рукой). Один раз, правда, не вернул на место и оказался на кассе без пакета. Попросил у кассира тканевый или бумажный пакет, но их не оказалось. Нет-нет, я принципом не поступился. Оставил покупки на кассе. Да, услышал про себя много интересного. Огорчился? Нет, я привык к тому, что меня не понимают, когда я прошу не упаковывать на кассе один лимон в полиэтиленовый пакет. Или бананы. Почему ветку бананов нужно обязательно вталкивать в этот мешочек, который еще и порвется обязательно? Или недавно мне носки на кассе в пакет отдельный положили. Наверное, это культурно, конечно, но я против этой «убийственной» культуры.

Я отказался от кофе там, где его продают в пластиковых стаканчиках. Пробовал однажды в кафе предложить налить мне кофе в мою чашку, которую ношу с собой. Отказались. А вот за границей наливали. И даже восхищались моей сознательностью.

Иван рассказал и о том, что они всей семьей отказались полностью от пластиковой посуды, которую раньше часто брали на пикники или на дачу. Отказались еще и потому, что не уверены в безопасности такой посуды. При нарушении температурного режима (положили, к примеру, в нее горячее или слишком горячее) пластик может выделять вредные вещества. Не случайно же одноразовая посуда из пластика предназначена именно для одноразового применения. Не предполагается даже мыть ее, поэтому реакция материала на воздействие средства для мытья посуды может быть непредсказуемой.

Однако, говорит Иван, стать полностью независимым от пластика он не может. И с нетерпением ждет, когда будут приняты какие-то шаги на уровне государства, как это делают в некоторых странах.

В Швеции, например, в магазинах обязательно есть выбор пакетов: бери бумажный или полиэтиленовый. Второй стоит дороже, потому что на них недавно был введен налог. Многие производители перешли на бумажную или гибридную упаковку товаров. В кафе не найдешь полиэтиленовых трубочек. И стаканы в основном везде уже только бумажные.

Многие ритэйлеры перестали продавать одноразовую пластиковую посуду. В обществе формируется негативное отношение к пластику. Этому способствует мощная рекламная кампания.

Шведы, в принципе, всегда очень серьезно относились в вопросам экологии, поэтому эмигрантам приходится многое переосмыслить для себя в вопросах сбора отходов, их сортировки. Но, сделав какие-то шаги для спасения планеты, утверждают эмигранты, ты проникаешься уважением к самому себе. И это стимулирует на дальнейший прогресс.

Сегодня в более чем 70 странах мира уже действуют законодательные ограничения или запреты на производство и продажу одноразовых полиэтиленовых пакетов. Например, во Франции они полностью запрещены. Многое сделано и в Германии для того, чтобы человек не испытывал в них необходимости. Выбор на кассе такой: бери или бумажный пакет, или брендированную сумку для покупок.

И тут, к слову, о Е-доставке. Несмотря на явный перебор пакетов из полиэтилена, компания предлагает покупателям неплохой выбор сумок-шопперов из ткани. Думаю, их стоит рекламировать тем, кто делает заказ онлайн, на всех страницах интернет-магазина. При этом стоит написать что-то для мотивации. Про вред пластика или про то, что он разлагается на мусорных полигонах столетиями.

К счастью, часть пластика не попадает на полигоны, а идет в переработку. По этой причине важно учиться сортировать мусор.

Будет замечательно, если вы для начала просто привыкнете бросать пластик в отдельный контейнер. А там наверняка захочется сделать еще шаг к спасению человечества, и, глядишь, вырастите из себя последователя движения Zero Waste («Ноль отходов»), деятельность которого направлена на то, чтобы оставлять после себя как можно меньше мусора.

В основе философии Zero Waste лежат простые, понятные каждому принципы отказа от лишнего, сокращения отходов, повторного использования вещей, компостирования. Все эти принципы должны стать правилами, чтобы жизнь наша продолжалась…

Елена ШАНТЫКО.