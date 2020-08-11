Как получить материальную помощь или пособие на подготовку детей к школе — узнайте на «прямой линии»

12 августа с 11-00 до 12-00 заместитель директора ГУ «ТЦСОН» Пуховичского района Тамара Ивановна Манюхина проведет «прямую телефонную линию» по вопросам выплаты единовременной материальной помощи в 2020/2021 учебному году семьям, воспитывающим 3-х и более детей, обучающихся в учреждениях общего среднего образования и государственной адресной социальной помощи в виде единовременного социального пособия в связи с подготовкой детей к новому учебному году малообеспеченным семьям.

Телефон: 34-0-06