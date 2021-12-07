Как помочь перезимовать нашим волосам?

Наступили холода. И теперь шапка будет решать, какая у вас прическа… Это, конечно, шутка. Но в шутке всегда есть только доля шутки. Остальное — правда. И она состоит в том, что зимой волосы, как правило, слабеют, становятся ломкими и неэластичными. Причины разные: низкая температура, резкие перепады температур, недостаток витаминов. Но не хочется думать обо всех этих объективных причинах, когда смотришь в зеркало и видишь там не то, что хотелось. А хотелось бы, чтобы волосы всегда выглядели здоровыми, ухоженными, красивыми. Это возможно, если уходом за волосами

заниматься, уверена Галина Ивашкевич, хозяйка парикмахерской «Семейная»:

— Вообще сезонное выпадение волос давно доказано наукой. Ученые считают, что существует два его пика. Они приходятся на конец лета и начало сезона холодов. Поэтому, безусловно, многим из нас нужно задумываться над тем, как улучшить состояние волос в холодную погоду. Прежде всего, конечно, здоровье волос зависит от нашего внутреннего здоровья. Значит, важно знать, чего не хватает нашему организму конкретно. При отсутствии внутренней патологии, наличия дефицитных состояний, требующих лечебных мероприятий, можно профилактически пропивать поливитаминные комплексы для волос, перед их применением проконсультировавшись с врачом.

Но при этом нужно помогать волосам и какими-то внешними манипуляциями, которые сегодня практически повсеместно доступны в парикмахерских и салонах. Даже в своей небольшой парикмахерской мы предлагаем клиентам программы по уходу за волосами, которые дают очень хорошие результаты.

Кроме того, каждый из нас и самостоятельно в состоянии выполнять рекомендации, позволяющие защищать наши волосы и делать их лучше.

Прежде всего, нужно регулярно подстригать кончики волос, если они секутся. Это стимулирует рост волос и улучшает внешний вид.

Не стоит сушить мокрые волосы феном, а затем, не дав волосам остыть, выходить на холод без головного убора. При сушке можно пользоваться термозащитными спреями, которые дают дополнительную защиту от внешних факторов окружающей среды.

Зимой особенно важно делать увлажняющие и питательные маски для защиты волос.

Кондиционер, к примеру, зимой используют в двойной дозе. А при сухом типе кожи головы многим поможет дополнительное нанесение масел на кожу и корни. Волосы будут выглядеть более живыми и здоровыми.

Как практикующий мастер я посоветую для ухода за волосами выбирать полупрофессиональную или профессиональную косметику. И желательно, если это будет одна линия шампуней, кондиционеров, масок, масел и т.п. Предложения от производителей — не проблема сегодня. Просто нужно подобрать, что вам подойдет наилучшим образом. Некоторые мои клиенты годами не изменяют свои привычки и приобретают товары какой-то одной конкретной фирмы.

С приходом зимы, как отмечают многие клиенты парикмахерских, в волосах начинает накапливаться больше статического электричества. Это объяснимо: сухость волос, а также их постоянное соприкосновение с теплыми зимними вещами дает такой эффект.

Если пряди электризуются, стоит использовать средства для ухода за волосами со специальным антистатиком. Он, к слову, содержится во многих современных средствах по уходу за волосами.

Актуален зимой даже для жирных волос, как мы уже сказали, масляный уход. Весной, летом и в начале осени мы предпочитаем легкие текстуры в косметике. Но с первыми холодами все маслянистое, плотное, питательное воспринимается кожей и волосами на ура. Косметический рынок предлагает массу средств на основе масел, нелипких и удобных в применении.

Что еще может быть важным? Конечно, ваша щетка. Она должна быть правильной. Подойдите скрупулезно к выбору нужной вам щетки — и вы не пожалеете. Проконсультируйтесь для этого с мастерами, и они вам покажут, как действуют щетки для выпрямления волос, для снятия статического напряжения, как они придают волосам мягкость и блеск.

Все эти советы, если вы их учтете и будете выполнять, обязательно дадут результат. Он, конечно, будет несколько отличаться от профессионального салонного ухода, но это все равно будет результат. Если же вы сочтете его недостаточным, то тогда можно обратиться за профессиональной помощью к мастерам. Они могут выполнить специальные процедуры по уходу за волосами, эффект от которых может сохраняться длительное время (смотрите фото).

Еще один серьезный аспект, на котором стоит остановиться, — это выпадение волос и нарушение их состояния после перенесенного коронавируса.

По словам специалистов, наиболее часто выпадение волос проявляется у перенесших коронавирус через три месяца после полного выздоровления. Врачи советуют не паниковать, поскольку это временный эффект, и в будущем волосяной покров восстановится.

Чтобы быстро перейти от фазы выпадения в фазу активного роста волос, необходимо следить за уровнем железа в организме. Также следует обратить внимание на достаточное количество витамина В12 и фолиевой кислоты. Так что в данном вопросе проблему должен в первую очередь решать врач-трихолог.

А вот помощь ему — ваша инициатива. Ухаживайте за волосами и оставайтесь красивыми.

Елена ШАНТЫКО.