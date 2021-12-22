Как правильно использовать бенгальские огни?

При использовании бенгальских огней не допускается:

– касаться ими легковоспламеняющихся материалов: пуха, тканей, бумаги;

– зажигать их рядом с различными огнеопасными веществами, например, спиртом или маслом, не разбрасывать конфетти во время жжения бенгальских огней;

– класть бенгальские огни на стол, стул и другие предметы, следует держать их в руках либо ставить в держатель. Класть можно только на металлическую, каменную либо глиняную поверхность;

– уходить в другую комнату, пока огни не погаснут. Когда бенгальские огни погасли, следует опустить их в емкость с водой. Нельзя касаться самого бенгальского огня, пока он горит, так как можно обжечься.