Как правильно использовать бенгальские огни?
При использовании бенгальских огней не допускается:
– касаться ими легковоспламеняющихся материалов: пуха, тканей, бумаги;
– зажигать их рядом с различными огнеопасными веществами, например, спиртом или маслом, не разбрасывать конфетти во время жжения бенгальских огней;
– класть бенгальские огни на стол, стул и другие предметы, следует держать их в руках либо ставить в держатель. Класть можно только на металлическую, каменную либо глиняную поверхность;
– уходить в другую комнату, пока огни не погаснут. Когда бенгальские огни погасли, следует опустить их в емкость с водой. Нельзя касаться самого бенгальского огня, пока он горит, так как можно обжечься.