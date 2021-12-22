Как правильно выбрать пиротехнику?

Правила безопасности от МЧС, чтобы применение пиротехники не испортило праздничное настроение:

– покупайте изделия только в специализированных магазинах. Не соглашайтесь на более выгодные предложения – глаза и руки в случае возникновения внештатной ситуации обойдутся дороже;

– обязательно попросите у продавца сертификат безопасности;

– обратите внимание на срок годности изделий и инструкцию по эксплуатации (обязательно на белорусском или русском языке);

– рассмотрите упаковку и само изделие: дефектов быть не должно, фитиль должен быть заклеен или спрятан под обертку;

– дома хранить пиротехнику следует в сухом помещении без каких-либо источников огня, также нельзя держать пиротехнику вблизи приборов отопления. Например, балкон или кухня в качестве склада не подходят: изделие либо отсыреет и в лучшем случае не сработает, а в худшем выстрелит в самый неподходящий момент, или наоборот, постепенно нагреваясь, сработает произвольно;

– если в доме есть дети, хранить изделия следует в недоступном для ребенка месте;

– перед запуском пиротехники следует обязательно прочитать инструкцию по ее эксплуатации, помнить, что в своем жилище можно использовать лишь бенгальские огни.