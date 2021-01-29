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Как  предупредить  беду — состоялось заседание районной смотровой комиссии

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Антон Лашук.

Как  предупредить  беду — об этом шел разговор на заседании районной смотровой комиссии по организации работы субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей  от  внешних причин, в том числе пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде. В нем приняли участие заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, председатель  Пуховичского  районного  Совета  депутатов Александр Пранович, начальник Пуховичского РОЧС Алексей  Нестерович, председатели  поссельисполкомов и других служб.

— В прошлом году в нашем  районе  произошло  95 пожаров, в которых погибло 6 человек, — отметил первый заместитель  начальника Пуховичского РОЧС  Антон  Лашук.  —  В жилом секторе произошел 81 пожар. 11 —  на объектах общественного сектора. Основной причиной возникновения пожаров является,  как правило,  устройство и монтаж печей (34 процента случаев от общего количества пожаров). А основной причиной возникновения пожаров с гибелью людей стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Рост  пожаров в прошлом году наблюдался в Блужском,  Дукорском,  Новоселковском и Голоцком сельских Советах. К сожалению, не обошлось без жертв. Антон Михайлович привел в пример несколько пожаров, которых можно было избежать, если бы не человеческий фактор.

При Правдинском поселковом и каждом сельском исполнительном комитете  работают смотровые комиссии, в состав которых входят представители районного отдела по чрезвычайным ситуациям, районного отдела внутренних дел, энергонадзора, органов по труду, занятости и социальной защите населения, учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения. Основные категории граждан, которые обследуются в первую очередь, —  многодетные семьи, люди старшего трудоспособного возраста, одиноко проживающие, семьи, дети в которых признаны находящимися в социально  опасном положении, граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Более 8,5 тысячи домовладений были обследованы в прошлом году членами смотровой комиссии. Однако на заседании было отмечено, что работа смотровых  комиссий по предупреждению пожаров и гибели людей от них велась не в полном объеме. Во многом это было обусловлено эпидемиологической ситуацией.

— Наиболее эффективная работа по предупреждению пожаров и гибели людей от них в прошлом году проводилась в Правдинском поселковом, Блонском и Свислочском сельсоветах, — отметил Антон  Михайлович.  — Здесь обследовано большее количество домовладений,  произошло меньшее количество пожаров и погибших  в соотношении имеющихся домовладений и проживающего населения.

На территории района расположено 174 садовых товарищества, в которых насчитывается 22878 хозяйств, что практически равно количеству хозяйств, в которых постоянно проживают пуховчане. В дачных массивах произошло 18 пожаров, что составляет 18 процентов от общего количества пожаров в прошлом году. Поэтому необходимо активизировать пожарно-профилактическую работу в дачных домовладениях.

— Профилактическая  работа проводилась территориальным центром социального обслуживания населения. Совместно с поссельисполкомами было организовано и проведено обследование материально-бытового положения 1260 граждан уязвимых категорий, — рассказал собравшимся директор центра Денис Матусевич. — Полностью обследованы участники  и  инвалиды  Великой Отечественной войны, одинокие граждане пенсионного возраста. Проведено обследование материально-бытового положения семей и граждан социально уязвимых категорий.

Для обеспечения безопасных условий проживания социально уязвимых категорий семей и граждан  за счет средств местного бюджета проведены противопожарные работы в 133 домовладениях: сделан  ремонт (замена) электропроводки, ремонт печей, произведена установка автономных пожарных извещателей с выводом на сигнально-звуковое устройство. В 320 домовладениях семей и граждан социально уязвимых категорий осуществлен ремонт печей, электропроводок, установка АПИ.

О проводимой работе по выявлению, профилактике и лечению граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, рассказала главный врач Марьиногорской ЦРБ  Людмила Жаринова.

Зима,  как правило,  является  самым   пожароопасным периодом. В ходе заседания было отмечено, что в это время необходимо активизировать работу всем субъектам профилактики. А домовладельцам  нужно ответственнее относиться к правилам безопасности.

Анастасия ГЛЕБОВА.

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