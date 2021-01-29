Как  предупредить  беду — состоялось заседание районной смотровой комиссии

Как предупредить беду — об этом шел разговор на заседании районной смотровой комиссии по организации работы субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин, в том числе пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде. В нем приняли участие заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, председатель Пуховичского районного Совета депутатов Александр Пранович, начальник Пуховичского РОЧС Алексей Нестерович, председатели поссельисполкомов и других служб.

— В прошлом году в нашем районе произошло 95 пожаров, в которых погибло 6 человек, — отметил первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Лашук. — В жилом секторе произошел 81 пожар. 11 — на объектах общественного сектора. Основной причиной возникновения пожаров является, как правило, устройство и монтаж печей (34 процента случаев от общего количества пожаров). А основной причиной возникновения пожаров с гибелью людей стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Рост пожаров в прошлом году наблюдался в Блужском, Дукорском, Новоселковском и Голоцком сельских Советах. К сожалению, не обошлось без жертв. Антон Михайлович привел в пример несколько пожаров, которых можно было избежать, если бы не человеческий фактор.

При Правдинском поселковом и каждом сельском исполнительном комитете работают смотровые комиссии, в состав которых входят представители районного отдела по чрезвычайным ситуациям, районного отдела внутренних дел, энергонадзора, органов по труду, занятости и социальной защите населения, учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения. Основные категории граждан, которые обследуются в первую очередь, — многодетные семьи, люди старшего трудоспособного возраста, одиноко проживающие, семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном положении, граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Более 8,5 тысячи домовладений были обследованы в прошлом году членами смотровой комиссии. Однако на заседании было отмечено, что работа смотровых комиссий по предупреждению пожаров и гибели людей от них велась не в полном объеме. Во многом это было обусловлено эпидемиологической ситуацией.

— Наиболее эффективная работа по предупреждению пожаров и гибели людей от них в прошлом году проводилась в Правдинском поселковом, Блонском и Свислочском сельсоветах, — отметил Антон Михайлович. — Здесь обследовано большее количество домовладений, произошло меньшее количество пожаров и погибших в соотношении имеющихся домовладений и проживающего населения.

На территории района расположено 174 садовых товарищества, в которых насчитывается 22878 хозяйств, что практически равно количеству хозяйств, в которых постоянно проживают пуховчане. В дачных массивах произошло 18 пожаров, что составляет 18 процентов от общего количества пожаров в прошлом году. Поэтому необходимо активизировать пожарно-профилактическую работу в дачных домовладениях.

— Профилактическая работа проводилась территориальным центром социального обслуживания населения. Совместно с поссельисполкомами было организовано и проведено обследование материально-бытового положения 1260 граждан уязвимых категорий, — рассказал собравшимся директор центра Денис Матусевич. — Полностью обследованы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, одинокие граждане пенсионного возраста. Проведено обследование материально-бытового положения семей и граждан социально уязвимых категорий.

Для обеспечения безопасных условий проживания социально уязвимых категорий семей и граждан за счет средств местного бюджета проведены противопожарные работы в 133 домовладениях: сделан ремонт (замена) электропроводки, ремонт печей, произведена установка автономных пожарных извещателей с выводом на сигнально-звуковое устройство. В 320 домовладениях семей и граждан социально уязвимых категорий осуществлен ремонт печей, электропроводок, установка АПИ.

О проводимой работе по выявлению, профилактике и лечению граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, рассказала главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова.

Зима, как правило, является самым пожароопасным периодом. В ходе заседания было отмечено, что в это время необходимо активизировать работу всем субъектам профилактики. А домовладельцам нужно ответственнее относиться к правилам безопасности.

Анастасия ГЛЕБОВА.