Как прошел День письменности в Копыле

В Копыле 4 и 5 сентября прошел праздник, посвященный Республиканскому Дню письменности под девизом «Слова нас аб’ядноўвае». Мероприятие получилось по-настоящему живым и крайне увлекательным.

Гуляя по центральной части древнейшего города Беларуси, невозможно было найти места, где бы не кипела жизнь и не происходило что-то интересное. Каждая новая образовательная или развлекательная площадка отличалась от предыдущей своей неповторимой атмосферой: где-то Карслон рассказывает детям сказки, где-то средневековый лорд читает дамам стихи, а где-то компания веселых ребят поет и танцует под баян.

Концертные программы не переставали удивлять своей насыщенностью. Множество прекрасных музыкальных коллективов в совокупности с выступлениями поэтов, театральными постановками не давали отвлечься от сцены не на минуту. Так же состоялись открытие аллеи Писателей с интерактивными скамейками, открытие памятника в честь Тишки Гартного и вручение Национальной литературной премии, которой удостоился наш земляк Алесь Карлюкевич. Активное участие в мероприятии принял и наш великолепный семейный ансамбль «Жывіца».

Праздник получился на славу. Это то мероприятие, которое можно ставить как пример всем остальным. Надеюсь, что в следующем году Добруш не упустит возможность сделать свой День письменности еще лучше и интереснее. Хотя, на мой взгляд, это будет трудно…

Станислав БЕЛОУСОВ.