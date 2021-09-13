Как прошел праздник Пионерии Беларуси в «Світанке»?

11 сентября 2021 года «Open-air «Территория детства» собрал на открытой площадке ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» пионеров, октябрят и вожатых всего района. Мероприятие было посвящено Дню рождения Белорусской республиканской пионерской организации.

Ребята принимали поздравление от члена президиума Пуховичской районной организации ветеранов Фурсевич Зои Алексеевны, которая пожелала им новых идей, активности и стремления к добрым делам на благо Родины.

Учащиеся клуба «АБВ» Центра в ходе своего выступления представили современных пионеров – созидателей, стремящихся не только познать мир, но и улучшить, украсить его во имя людей, во имя страны – Республики Беларусь. Герой праздника Огонек, талисман Белорусской республиканской пионерской организации, вместе с председателем районной пионерской организации Еленой Коптевой провели церемонию награждения ребят-победителей областных и республиканских конкурсов БРПО.

Продолжился праздник хеппингом «АРТhouse», который порадовал ребят играми и конкурсами, флешмобом, мастер-классами. Каждый ребенок смог «окунуться» в радугу талантов и выбрать себе занятие по душе.

Праздничное настроение создавали музыкальные номера учащихся ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак», ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка», ГУО «Свислочская средняя имени А.Г.Червякова».

Пионерский праздник стал не только доброй и славной традицией, но и символом начала добрых дел в дружинах, сплочения и движения вперед.