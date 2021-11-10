Как прошел семинар по вопросам безопасности в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района»?

Первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Лашук провел семинар по вопросам пожарной безопасности с работниками ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района».

В ходе встречи Антон Михайлович довел оперативную обстановку в районе и Минской области, основные причины возникновения пожаров и привел трагические факты гибели людей. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках работы смотровых комиссий.

Антон Лашук обратил особое внимание на контроль за состоянием печей и электрооборудования в домовладениях одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, а также граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

Не обошли стороной правила пользования первичными средствами пожаротушения.

— И так, огнетушитель у нас в руках. Подносим его к месту возгорания. Срываем пломбу, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве огнетушителя. Выдёргиваем чеку. Направляем распылитель шланга на очаг пожара, причем только с наветренной стороны. Направляем струю заряда на ближайший край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения, — обучает социальных работников Антон Михайлович. — И обязательно нужно убедиться в невозможности возобновления горения.

Также первый заместитель начальника рассказал о необходимости и важности установки автономного пожарного извещателя, ведь этот маленький прибор уже спас не одну человеческую жизнь.

— Благодаря нашим совместным усилиям и добропорядочному подходу к работе, мы сможем уберечь граждан нашего района от пожаров, — завершив встречу, Антон Михайлович поблагодарил работников центра за сотрудничество по предупреждению пожаров в жилищном фонде.

Пуховичский РОЧС.